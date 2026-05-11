ES įvedė sankcijas pareigūnams dėl Rusijos vykdomos ukrainiečių vaikų deportacijos

„Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkėlė beveik 20,5 tūkst. ukrainiečių vaikų“, – sakoma ES pranešime.
„Vaikų vogimas nėra atsitiktinis. Tai apgalvota Rusijos politika, apskaičiuotas puolimas prieš Ukrainos ateitį“, – spaudos konferencijoje sakė ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
ES sankcijos nukreiptos prieš institucijas ir asmenis, dalyvaujančius vykdant programas, pagal kurias vaikai yra „prorusiškai indoktrinuojami, įskaitant patriotinius renginius, ideologinį ugdymą ir į karą orientuotą veiklą“, nurodė blokas.
„Tai tie, kurie „perprogramuoja“ Ukrainos vaikų tapatybę, padeda jiems nekęsti savo tėvynės ir vieną dieną paimti ginklą į rankas kovai prieš Ukrainą“, – sveikindamas šį bloko žingsnį sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Sankcijoms, kurios apima turto įšaldymą ir draudimą atvykti, pritarė 27 ES valstybės, derindamos veiksmus su Kanada ir Jungtine Karalyste (JK), kurios pirmadienį taip pat paskelbė apie panašias priemones.
Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand lankėsi Briuselyje kartu su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha, kur dalyvavo koalicijos šalių, siekiančių vaikų sugrąžinimo, susitikime.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Hagoje 2023 metais išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino suėmimo orderį dėl Ukrainos vaikų grobimo.
Kyjivas teigia, kad Maskva juos indoktrinavo, daugelį privertė priimti Rusijos pilietybę ir bandė ištrinti jų ukrainietišką tapatybę – šiuos kaltinimus patvirtina ukrainiečių, kuriems pavyko išvykti iš Rusijos okupacijos, parodymai.
Rusija neslepia fakto, kad perėmė vaikų savo žinion.
Tačiau ji teigia, kad tai padarė dėl jų pačių saugumo, patraukdama juos nuo fronto linijos, ir yra pasirengusi juos grąžinti tais atvejais, kai kreipiasi giminaičiai ir jų tapatybė gali būti patikrinta.
