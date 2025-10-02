ES lyderiai išreiškė solidarumą su Lietuva

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Europa „visiškai solidarizuojasi su Lietuva, susiduriančia su nuolatiniais kontrabandinių helio balionų įsibrovimais į jos oro erdvę“.
Ji tokius kaimyninių šalių veiksmus vadino destabilizuojančiais ir provokuojančiais.
„Mes tai vadiname tikruoju vardu: hibridine grėsme. Mes to netoleruosime“, – sakė U. von der Leyen.
Europos Komisijos pirmininkė pridūrė, kad ši situacija tik dar didesnį poreikį spartinti Rytinio flango stebėsenos programos ir Europos gynybos nuo dronų iniciatyvos įgyvendinimą.
Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola taip pat kartojo įsipareigojimą užtikrinti žemyno sienų saugumą.
„(Europos Parlamentas išreiškia – ELTA) tvirtą solidarumą su Lietuvos žmonėmis, susidūrusiais su hibridinėmis grėsmėmis iš Baltarusijos, ir pabrėžia mūsų įsipareigojimą užtikrinti Europos sienų saugumą“, – sakė R. Metsola.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa pabrėžė, kad Baltarusija privalo nutraukti priešiškus veiksmus.
„Hibridiniai veiksmai turi būti nutraukti, o Baltarusija privalo užkirsti kelią tolesniems incidentams“, – kalbėjo A. Costa.
Jo teigimu, Europos Sąjunga toliau darys spaudimą režimui dėl jo bendrininkavimo Rusijos kare su Ukraina ir prisidės prie bloko rytinės sienos apsaugos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
