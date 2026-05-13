ES neuždraus LGBTIQ konversijos terapijos, bet ragins valstybes veikti

Vadinamoji konversijos „terapija“ apima metodus, kuriais siekiama pakeisti LGBTIQ asmenų seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ar raišką.
Konversijos praktikai „nėra vietos mūsų sąjungoje“, sakė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.
Trečiadienį prie EK būstinės Briuselyje buvo iškelta LGBTIQ vėliava.
ES neatsižvelgė į daugiau nei milijono žmonių, praėjusią gegužę pasirašiusių peticiją ir raginusių 27 valstybių bloką uždrausti tokius metodus, prašymą.
Vietoj to ES vykdomoji institucija pareiškė, kad kitais metais paskelbs rekomendaciją valstybėms narėms priimti draudimus nacionaliniu lygmeniu.
Jungtinės Tautos (JT) paragino uždrausti šią praktiką visame pasaulyje, apibūdindamos tokius metodus, pagrįstus idėja, kad homoseksualumas yra sutrikimas, kaip diskriminacinius, žeminančius ir pažeidžiančius kūno neliečiamumą.
Tačiau Briuselis teigė neturintis teisinių įgaliojimų uždrausti šią praktiką ir kad bet koks toks žingsnis būtų kėsinimasis į valstybių narių galias.
Draudimai jau galioja aštuoniose iš 27 ES valstybių: Belgijoje, Kipre, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Maltoje, Portugalijoje ir Ispanijoje.
Europos Parlamento (EP) narė Melissa Camara, priklausanti už LGBTIQ teises kovojančiai grupei, naujienų agentūrai AFP sakė, kad Komisijos atsakas yra žingsnis teisinga kryptimi.
Tačiau jis yra „pernelyg nedrąsus“, atsižvelgiant į „šios praktikos daromą žalą ir sukeliamas traumas“, pridūrė ji.
Naujausi komentarai