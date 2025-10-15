Evika Silina: Latvija suteikė galimybių Rusijos piliečiams pratęsti leidimus gyventi

Paklausta, ar Vakarų šalių partneriai supras galimos maždaug 500 Rusijos piliečių, kuriuos Kremliaus režimas jau naudoja savo propagandai skleisti, deportacijos reikalingumą, E. Silina pripažino, kad partneriai kelia klausimų ir Latvija turi stengtis paaiškinti padėtį.
Premjerė interviu televizijai TV3 pažymėjo, kad griežtesni leidimų gyventi išdavimo Rusijos piliečiams reikalavimai buvo įvesti prieš kelerius metus, reaguojant į Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Tuo metu buvo apie 25 tūkst. žmonių, kuriems taikomi naujieji reikalavimai.
Dauguma jų įvykdė reikalavimus, teigė E. Silina, mananti, kad tai rodo ir tai, jog Latvija suteikė galimybių Rusijos piliečiams gauti leidimus gyventi ir tai, kad šios šalies reikalavimai buvo tinkami ir pasiekiami.
Tuo metu tie Rusijos piliečiai, kurie neįvykdė reikalavimų, vis tiek gali pasirinkti, ar užbaigti formalumus, ar išvykti iš šalies.
Pilietybės ir imigracijos reikalų valdyba šią savaitę informavo, kad apie 500 Rusijos piliečių praleido terminą pateikti prašymus dėl leidimų gyventi pratęsimo, todėl jiems teks išvykti iš Latvijos.
Pagal 2024-ųjų birželio 20-ąją priimtus Imigracijos įstatymo pakeitimus, Rusijos piliečiai, kurie prieš įgydami Rusijos pilietybę turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą Latvijoje ir kurie yra gavę nuolatinio gyventojo leidimus Latvijoje, iki 2025-ųjų birželio 30-osios turėjo pateikti dokumentus Pilietybės ir imigracijos reikalų valdybai, kad galėtų kreiptis dėl Europos Sąjungos (ES) nuolatinio gyventojo statuso, įskaitant įrodymą, kad sėkmingai išlaikė valstybinės kalbos egzaminą.
Pagal šią Imigracijos įstatymo pataisą, 841 Rusijos piliečio leidimas nuolat gyventi Latvijoje jau nebegalioja, nes jie iki birželio 30-osios nepateikė dokumentų, reikalingų ES nuolatinio gyventojo statusui gauti.
Liepos 18-ąją Pilietybės ir imigracijos reikalų valdyba šiems Rusijos piliečiams išsiuntė laiškus, kuriuose nurodė jiems arba išvykti iš Latvijos iki spalio 13-osios, arba kreiptis dėl ES ilgalaikio gyventojo statuso ar kito leidimo gyventi.
Iš 841 apie tai informuoto asmens 358 atsakė ir pateikė prašymus išduoti leidimus gyventi, pranešė imigracijos reikalų institucija.
Tačiau prašymų pateikimas nebūtinai reiškia, kad leidimai gyventi bus išduoti, nes dokumentus dar turi išnagrinėti Pilietybės ir imigracijos reikalų valdyba bei Valstybės saugumo tarnyba.
Informacija apie 483 asmenis, kurie dar nepateikė prašymų, bus perduota Valstybės sienos apsaugos tarnybai, kuri turės patikrinti, ar jie iš tiesų išvyko iš šalies. Asmenys, kurie nebus išvykę iš Latvijos, bus iškviesti į Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir jiems bus įteiktas išvykimo įsakymas.
Pilietybės ir imigracijos reikalų valdyba pažymėjo, kad dalis iš 483 asmenų greičiausiai išvyko iš Latvijos nepranešę pareigūnams. Dalis šių asmenų artimiausiomis dienomis vis dar gali kreiptis dėl leidimų gyventi.
Kaip pranešama, 2023-iųjų rugsėjį Latvijos Saeima priėmė Imigracijos įstatymo pataisas, įpareigojančias Rusijos piliečius, kurie pateikė prašymus laikyti latvių kalbos egzaminą ir jo neišlaikė, gauti laikinus, galiojančius iki dvejų metų, leidimus gyventi.
