Gegužės pabaigoje Donaldui Trumpui bus atliktas kasmetinis sveikatos patikrinimas

„Tai apims prezidento įprastinius kasmetinius odontologinius ir medicininius vertinimus kaip jo reguliarios prevencinės sveikatos priežiūros dalį“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime.
Respublikonas milijardierius, kuriam kitą mėnesį sueis 80 metų, nuolat, dažnai net ir neklausiamas, spaudai teigia, kad jaučiasi gerai tiek protiškai, tiek fiziškai.
Spalį D. Trumpui buvo atliktas antras 2025 metų didelis medicininis patikrinimas, o vėliau jis sakė, jog per šį vizitą ligoninėje atliktas MRT tyrimas parodė, kad jo širdies ir kraujagyslių sistemos būklė yra puiki.
„Jo širdies amžius – patikrinta širdies ir kraujagyslių būklės rodiklio priemonė pagal EKG – yra maždaug 14 metų mažesnis už jo tikrąjį amžių. Jis toliau palaiko įtemptą kasdienę dienotvarkę be jokių apribojimų“, – tuo metu Baltųjų rūmų paskelbtame laiške rašė jo gydytojas, karinio jūrų laivyno kapitonas Seanas Barbabella (Šonas Barbabela).
Pernai balandį D. Trumpui taip pat buvo atliktas pusmečio patikrinimas.
Nuo tada, kai pernai sausį grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas – vyriausias asmuo, kada nors prisiekęs kaip JAV prezidentas – dažnai pasirodo su mėlynėmis ant dešinės rankos, kartais užmaskuotomis makiažu.
Baltieji rūmai šias žymes aiškina aspirino, kurį jis vartoja pagal „standartinį“ širdies ir kraujagyslių sveikatos palaikymo režimą, poveikiu.
Praėjusią vasarą administracija atskleidė, kad D. Trumpas buvo tiriamas dėl kojų tinimo ir kad jam diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas – dažna būklė, kai dėl pažeistų venų vožtuvų kaupiasi kraujas, sukeliantis tinimą, mėšlungį ir odos pokyčius.
Tai galima kontroliuoti vaistais arba tikslinėmis procedūromis.
