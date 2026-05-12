Graikija anksčiau laiko grąžins dalį skolos Europos šalims

Vyriausybės atstovas spaudai Pavlosas Marinakis žurnalistams pranešė, kad kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 mlrd. eurų paskolų. Jis pridūrė, kad, Finansų ministerijos skaičiavimais, išankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130 proc. BVP.
Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137 proc. BVP.
Viešojo sektoriaus skolos valdymo agentūros vadovas Dimitrijus Cakonas praėjusį penktadienį sakė, kad šių metų pabaigoje Graikija nebebus šalis su didžiausia skola Europoje, nes, pasak jo, didžiausią skolą turės Italija.
Ekonomikos konferencijoje Atėnuose metu D. Cakonas sakė, kad per ateinančius kelerius metus Graikijos valstybės skola, kaip prognozuojama, sumažės iki 113-115 proc. BVP.
Graikija ištvėrė aštuonerius taupymo metus pagal tris iš eilės tarptautines finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekė 289 mlrd. eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekė maždaug 300 mlrd. eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių euro zonoje, o pagal vyriausybės prognozes šiais metais ekonomika turėtų augti 2 proc.
