Iš hantavirusu užkrėsto kruizinio laivo jau evakuota beveik 100 žmonių

Tenerifėje kalbėdama su žurnalistais, ispanų sveikatos ministrė Mónica García pranešė, kad iš šios Kanarų salos aštuoniais specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai.
Pirmadienio popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kuriuo išvyks šeši asmenys. Dar aštuoniolika užsikrėtusiųjų išskris Australijos atsiųstu lėktuvu.
Ši evakuacija vyksta praėjus maždaug savaitei nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo hantaviruso protrūkio mirė trys laivo „Hondius“ keleiviai – pagyvenusi pora iš Nyderlandų ir Vokietijos pilietė.
Šis virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas, o paprastai plinta per kontaktą su užsikrėtusių graužikų šlapimu, išmatomis ar seilėmis.
Iki sekmadienį pradedant operaciją, gydytojai laive atliko epidemiologinį tyrimą. Nė vienam iš 152 laive buvusių žmonių jokių simptomų nustatyta nebuvo.
M. García pranešė, kad vienas Prancūzijos pilietis po evakuacijos pradėjo jausti ligos simptomus, todėl Prancūzijos valdžios institucijos „taikys savo protokolus“.
Pasak M. Garcíos, laive liks ir juo į Nyderlandus grįš 34 žmonės – daugiausiai įgulos nariai.
Ministrė paaiškino, kad kol kas operacija vyko sklandžiai, ir pažymėjo, kad „šiandien – labai gera diena“.
PSO duomenimis, laive užregistruoti šeši patvirtinti ir du įtariami hantaviruso atvejai, iš kurių trys baigėsi mirtimi.
Išlaipinus visus keleivius, po Nyderlandų vėliava plaukiantis „Hondius“ su dalimi įgulos tęs kelionę į Roterdamą. Vokietijos pilietės palaikai bus iškrauti tik atvykus į Roterdamą, kur laivas taip pat bus dezinfekuotas.
„Hondius“ savo kelionę pradėjo Argentinoje balandžio 1 d., buvo išmetęs inkarą prie Žaliojo Kyšulio, o trečiadienį vakare išplaukė į Kanarų salas.
Kadangi laivui sustojus iš jo išlipo daugiau nei 30 keleivių ir įgulos narių, pareigūnai visame pasaulyje ieško galimų įtariamų atvejų.
Naujausi komentarai