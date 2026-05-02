Iranas atskleidė, kokį derybų pasiūlymą atmetė Trumpas

JAV ir Izraelis nustojo bombarduoti Iraną prieš keturias savaites, bet susitarimas dėl taikos vis dar nepasiektas, o tai sukėlė didžiausius pasaulinio energijos tiekimo sutrikimus per visą istoriją.
Anonimiškai kalbėjęs aukšto rango Irano pareigūnas sako, kad, Teherano manymu, naujausias pasiūlymas atidėti derybas dėl branduolinės programos yra reikšmingas pokytis siekiant lengviau susitarti dėl taikos.
Pagal šį Teherano pasiūlymą, karas pasibaigtų Izraeliui ir JAV suteikus garantijas, kad Iranas nebebus puolamas. Tuomet Iranas leistų atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauriu, o JAV atšauktų Irano uostų blokadą.
Vėliau būtų surengtos derybos dėl Irano branduolinės programos apribojimų mainais į sankcijų Iranui panaikinimą. Iranas reikalauja, kad JAV pripažintų šalies teisę sodrinti uraną taikiais tikslais, net jeigu Teheranas sutiks sustabdyti sodrinimą.
Pareigūnas patvirtino, kad šis naujausiais pasiūlymas buvo oficialiai perduotas Jungtinėms Valstijoms per tarpininkus.
D. Trumpas penktadienį pareiškė esąs nepatenkintas naujausiu Irano pasiūlymu, bet nepaaiškino, kuo tiksliai.
„Jie reikalauja dalykų, kuriems aš negaliu pritarti“, – jis sakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. D. Trumpas aiškino, kad Irano bombardavimas ir prasidėjo siekiant užkirsti kelią Teheranui pasigaminti branduolinį ginklą. Tačiau Iranas tikina, kad branduolinė programa vystoma taikiais tikslais.
Jau beveik du mėnesius Iranas blokuoja kone visų laivų eismą Hormuzo sąsiauriu išskyrus savo. Balandį JAV paskelbė įvedanti Irano uostų blokadą.
Naujausi komentarai