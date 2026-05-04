Irano pareigūnas: JAV kišimasis Hormuzo sąsiauryje būtų paliaubų pažeidimas

„Bet koks amerikiečių kišimasis į naująjį Hormuzo sąsiaurio laivybos režimą bus laikomas ugnies nutraukimo pažeidimu“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Irano parlamento Nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ebrahimas Azizi (Ebrahimas Azizis).
Komentaras pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė planą, pagal kurį JAV pajėgos nuo pirmadienio lydės laivus per blokuojamą Hormuzo sąsiaurį.
D. Trumpas sekmadienį taip pat sakė, kad su Iranu vyksta „labai pozityvios diskusijos“ siekiant rasti karo sprendimą.
