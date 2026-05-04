 Irano pareigūnas: JAV kišimasis Hormuzo sąsiauryje būtų paliaubų pažeidimas

2026-05-04 07:07
BNS inf.

Aukšto rango iraniečių pareigūnas pirmadienį perspėjo, kad bet kokį JAV bandymą kištis į padėtį Hormuzo sąsiauryje Teheranas laikytų paliaubų pažeidimu.

„Bet koks amerikiečių kišimasis į naująjį Hormuzo sąsiaurio laivybos režimą bus laikomas ugnies nutraukimo pažeidimu“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Irano parlamento Nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ebrahimas Azizi (Ebrahimas Azizis).

Komentaras pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė planą, pagal kurį JAV pajėgos nuo pirmadienio lydės laivus per blokuojamą Hormuzo sąsiaurį.

D. Trumpas sekmadienį taip pat sakė, kad su Iranu vyksta „labai pozityvios diskusijos“ siekiant rasti karo sprendimą.

