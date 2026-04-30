ISW paaiškino, kodėl Putinas ketvirtadienį skambino Trumpui

Pasak „Ukrinform“, ISW tai teigia savo interneto svetainėje.
„Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo balandžio 29 d. pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu išnaudojo tam, kad dar kartą patvirtintų savo įsipareigojimą siekti pradinių karo tikslų ir skatintų savo kognityvinio karo pastangas, melagingai pateikdamas Ukrainos gynybą kaip žlungančią, o Rusijos pergalę Ukrainoje – kaip neišvengiamą“, – teigiama ataskaitoje.
Pažymima, kad Ukraina iš esmės sulėtino Rusijos pažangą palei fronto liniją, taip susilpnindama Rusijos 2026 m. pavasario-vasaros puolimą.
Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas ketvirtadienį sakė, kad D. Trumpo ir V. Putino pokalbis truko 1,5 valandos, jo metu V. Putinas informavo D. Trumpą apie dabartinę karo Ukrainoje padėtį, teigdamas, kad Rusija turi strateginę iniciatyvą ir „stumia“ Ukrainos pozicijas, o Maskva savo karinių tikslų pasieks „bet kokiu atveju“, nors pirmenybę teiktų diplomatinėms priemonėms.
„Putinas ir kiti Kremliaus pareigūnai nuolat bando vaizduoti Ukrainą kaip nesukalbamą taikos derybų šalį, kuri atsisako kapituliuoti prieš Putino reikalavimus, nepaisant to, kad Rusija mainais nesugeba pasiūlyti reikšmingų nuolaidų, ir balandžio 29 d. Putinas dar kartą tai pakartojo Trumpui“, – teigia analitikai.
ISW ekspertai aiškina, kad V. Putinas melagingai bando teigti, kad Ukrainos gynyba žlunga ir kad Rusijos pergalė neišvengiama. Rusijos lyderis vėl tvirtino, kad Rusija gerai laikosi mūšio lauke, kad pateisintų savo reikalavimą dėl Ukrainos kapituliacijos.
Tačiau V. Putino teiginiai išlieka melagingi. Ukrainos pajėgos ir toliau trukdo Rusijos kariuomenei daryti reikšmingą pažangą keliuose fronto sektoriuose, ypač prioritetinėje Rusijai teritorijoje – Donecko srityje, ir, tęsdamos puolamąsias operacijas, pridaro vis didesnių nuostolių Rusijos pajėgoms.
Taip pat pažymima, kad rusai vis labiau jaučia karo padarinius, nes šalies ekonomika susiduria su dideliais iššūkiais, nuostoliai toliau didėja, o verbuoti naujus karius darosi vis sunkiau.
„Labai tikėtina, kad Kremlius stengiasi sumažinti kai kurias iš šių sąnaudų, bandydamas įtikinti Trumpą ir Vakarus priversti Ukrainą kapituliuoti taip, kaip to nepavyko pasiekti per plataus masto invaziją, ir šitaip užmaskuoti savo karines ir ekonomines nesėkmes“, – teigiama ataskaitoje.