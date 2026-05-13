Italija arčiau Persijos įlankos regiono siunčia du laivus

Kalbėdamas parlamente, gynybos ministras Guido Crosetto taip pat teigė, kad galima misija į Hormuzo sąsiaurį galėtų įvykti tik gavus išankstinį įstatymų leidėjų pritarimą.
Nuo tada, kai vasarį jį atakavo JAV ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos.
Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulines tiekimo grandines.
JAV taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimu.
G. Crosetto sakė, kad išankstinė bet kokio dislokavimo sąlyga būtų ne šiuo metu galiojančios paliaubos, „o tikros, patikimos ir stabilios paliaubos arba, dar geriau, galutinė taika“.
Jis teigė, kad prireiks ilgų savaičių, kol minų paieškos laivai pasieks regioną, todėl Italija juos „iš anksto dislokuoja“ iš pradžių rytinėje Viduržemio jūros dalyje, o vėliau – Raudonojoje jūroje.
„Vien tik atsargumo sumetimais (...) mes organizuojame dviejų minų paieškos laivų padalinių dislokavimą santykinai arčiau sąsiaurio“, – sakė G. Crosetto.
Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija vadovavo deryboms dėl galimos jūrų pajėgų misijos regione, siekiant padėti pasaulinei laivybai.
Abi šalys pareiškė, kad netoliese „iš anksto dislokuoja“ karo laivus.
Apie tai skelbiama stringant Jungtinių Valstijų ir Irano deryboms dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo ir itin svarbaus sąsiaurio atidarymo.
