Izraelio finansų ministras Bezalelis Smotrichas sako, kad TBT siekia jo arešto orderio

B. Smotrichas teigė, kad atsakydamas į tai jis nurodys evakuoti palestiniečių beduinų bendruomenę Chan al Ahmarą okupuotame Vakarų Krante.
„Praėjusią naktį buvau informuotas, kad antisemitinio teismo Hagoje baudžiamasis prokuroras pateikė prašymą išduoti tarptautinį mano arešto orderį“, – pirmadienį per spaudos konferenciją, transliuotą jo paskyroje socialiniame tinkle „X“, sakė B. Smotrichas.
„Kaip suvereni ir nepriklausoma valstybė, mes nepriimame veidmainiškų diktatų iš šališkų institucijų, kurios kartas nuo karto pasisako prieš Izraelio valstybę“, – pridūrė jis, neatskleisdamas kaltinimų, dėl kurių buvo prašoma išduoti orderį.
TBT prokuratūra pareiškė, kad „negali komentuoti žiniasklaidos spėlionių ar klausimų, susijusių su bet kokiu numanomu prašymu išduoti arešto orderį“.
2024 metų lapkritį TBT išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto (Joavo Galanto) arešto orderius dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, susijusių su Izraelio veiksmais per karą prieš islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.
„Karo paskelbimas“
„Iškart po to, kai baigsiu savo kalbą, pasirašysime įsakymą evakuoti Chan al Ahmarą“, – sakė B. Smotrichas, pavadinęs prašymą išduoti orderį „karo paskelbimu“.
Chan al Ahmaro bendruomenėje, esančioje maždaug už 10 kilometrų į rytus nuo Jeruzalės senamiesčio, centriniame Vakarų Krante ir apsuptoje Izraelio nausėdijų, gyvena daugiau nei 750 žmonių.
Palestiniečių savivaldos Nausėdijų ir sienos pasipriešinimo komisija paragino tarptautinę bendruomenę sustabdyti šį žingsnį.
„Nusitaikymas į Chan al Ahmarą yra ilgalaikio strateginio nausėdijų projekto (...) dalis, kuriuo Izraelis siekia sukurti visišką nausėdijų vientisumą, atskirsiantį šiaurinę Vakarų Kranto dalį nuo pietinės“, – cituojamas komisijos ministras Muayadas Shaabanas (Muajadas Šabanas).
Izraelio nausėdijų stebėjimo organizacija „Peace Now“ taip pat pasmerkė šį žingsnį.
„Iškeldinimo ir aneksijos ministras siekia atkeršyti Hagai ir tarptautinei bendruomenei vienos pažeidžiamiausių bendruomenių sąskaita“, – teigiama pranešime.
Chan al Ahmaras yra netoli žemės, kurią Izraelis planuoja panaudoti savo prieštaringai vertinamam E1 plėtros projektui, palengvinsiančiam nausėdijų plėtrą netoli Jeruzalės.
B. Smotrichas, pats gyvenantis nausėdijoje, yra tvirtas Izraelio įvykdytos Vakarų Kranto aneksijos šalininkas.
„Valdant šiai vyriausybei matome, kad jie pirmą kartą patvirtino labai jautrų ir reikšmingą E1 planą ir ketina aneksuoti visą tą regioną“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Peace Now“ vykdomasis direktorius Lioras Amihai (Lioras Amihajus).
„Kad jie galėtų aneksuoti visą regioną, jiems taip pat reikia iškeldinti iš ten palestiniečių bendruomenes, ir Chan al Ahmaras yra viena iš jų“, – pridūrė jis.
