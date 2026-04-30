Izraelio importuotojas atsisakė priimti laivą su iš Ukrainos pagrobtais grūdais

Kaip rašo newsru.co.il, bendrovė „Zenziper“ – viena iš didžiausių grūdų importuotojų Izraelyje – atsisakė priimti laivą su pagrobtais ukrainietiškais grūdais, kurie buvo atplukdyti į Haifos uostą.
Pranešama, kad bendrovė informavo tiekėją, jog jam teks ieškoti kito uosto kroviniui iškrauti.
Anot žiniasklaidos, Izraelio importuotojai bijo, kad jiems gali būti pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos, ir kaltina vyriausybę nesuteikiant pakankamai pagalbos ir informacijos.
Pirmiau paaiškėjo, kad Izraelis priėmė Rusijos laivą „Panormitis“ su daugiau nei 6 tūkst. tonų kviečių ir 19 tūkst. tonų miežių. Žiniasklaidos duomenimis, šiuos grūdus okupantai išvežė iš Ukrainos.
Šių įvykių kontekste Ukraina jau yra iškvietusi Izraelio ambasadorių ir įteikusi jam protesto notą.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis komentuodamas situaciją pareiškė, kad Rusijos pagrobtų grūdų pirkimas negali būti vien tik verslas. Jis taip pat pareiškė, kad Izraelio valdžia negali nežinoti, kokie laivai ir su kokiu kroviniu atplaukia į šalies uostus.
Be to, žiniasklaida rašė, kad Europos Sąjunga kreipėsi į Izraelį dėl Rusijos laivo su iš Ukrainos pavogtais grūdais, ir svarsto galimybę taikyti sankcijas Izraelio fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie padėjo Rusijai vykdyti šią neteisėtą prekybą.
