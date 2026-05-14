 Izraelio valdančioji koalicija siūlo paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus

Izraelio valdančioji koalicija siūlo paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus

2026-05-14 01:02
Karolis Broga (AFP)

Izraelio valdančioji koalicija pateikė pasiūlymą paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai trečiadienį paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija „Likud“.

<span>Izraelio valdančioji koalicija siūlo paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus</span>
Izraelio valdančioji koalicija siūlo paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus / EPA-ELTOS nuotr.

„25-asis Knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai įvyks Kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo“, – nurodoma partijos „Likud“ pateiktame įstatymo projekte.

Izraelio žiniasklaidos teigimu, įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui gegužės 20 d.

Anksčiau planuota, kad parlamento rinkimai įvyks iki šių metų spalio 27 d.

B. Netanyahu partija pati pasiūlė paleisti parlamentą po to, kai pastarąją parą paaiškėjo, kad dabartinė valdančioji koalicija gali žlugti augant ultra žydų ultraortodoksų partijų nepasitenkinimui.

Šios partijos kaltina B. Netanyahu nevykdant pažado priimti įstatymą, kuris visam laikui nuo privalomosios karinės tarnybos atleistų jaunuolius iš žydų ultraortodoksų bendruomenės, kurie mokosi judaizmo dvasinėse seminarijose – ješivose.

Kelios opozicijos partijos tikėjosi pasinaudoti tokia padėtimi ir antradienį paskelbė ketinančios pristatyti savo įstatymo projektą dėl Kneseto paleidimo.

Tačiau, regis, kad tam kelią užkirto pačios „Likud“ pasiūlymas paleisti parlamentą, o tai leistų B. Netanyahu spręsti, kada įvyks nauji rinkimai.

Pagrindinės Izraelio opozicinės partijos lyderis Yairas Lapidas trečiadienį pareiškė, kad jo ir buvusio ministro pirmininko Naftali Bennetto aljansas „Beyahad“ yra pasirengęs pirmalaikiams rinkimams.

 
Šiame straipsnyje:
Benjamino Netanyahu partija Likud
Izraelio valdančioji koalicija
pirmalaikiai rinkimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų