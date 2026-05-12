JAV atsisako pateikti informaciją apie Lenkijos ieškomo buvusio teisingumo ministro atvykimą

Z. Ziobro, kuriam pernai prieglobstį suteikė ankstesnė dešiniųjų pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia įkalinimas iki 25 metų.
Lenkijoje jam keliami kaltinimai apima piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai „Pegasus“ pirkti, kaip įtariama, siekiant stebėti politinius oponentus.
Neaišku, kaip Z. Ziobro pavyko nuvykti į Jungtines Valstijas, nes Lenkija anksčiau teigė, kad jo lenkiškas pasas buvo panaikintas.
Pranešama, kad, neva įsikišus aukšto rango politikui ar politikams, Z. Ziobro gavo JAV žurnalisto vizą, rašo Lenkijos naujienų agentūra PAP.
JAV Valstybės departamento atstovas agentūrai PAP pirmadienį pranešė, kad dėl vizų duomenų konfidencialumo departamentas negali pateikti jokios informacijos apie teisinius Z. Ziobro atvykimo į šalį pagrindus.
Departamento atstovas taip pat patvirtino ilgametį ir tvirtą JAV ir Lenkijos aljansą, pridurdamas, kad abi šalys palaiko gilius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius, pagrįstus šimtmečius trukusia bendra istorija ir bendradarbiavimu.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras (Maciejus Vevioras) anksčiau pirmadienį sakė, kad Varšuva JAV ir Vengrijos institucijų oficialiai paprašys paaiškinti Z. Ziobro kelionės teisinį pagrindą.
„Mes, be kita ko, paklausime, kokie dokumentai jam leido kirsti sienas ir suteikė jam teisę įvažiuoti į Jungtines Valstijas po to, kai jo pasai buvo pripažinti negaliojančiais“, – agentūrai PAP sakė M. Wewioras.
Nors JAV Valstybės departamentas paprastai laikosi griežtos politikos neskelbti viešų komentarų dėl atskirų vizų sprendimų, istorijoje yra buvę išimčių. Anksčiau buvo paviešinta informacija apie, pavyzdžiui, tam tikriems propalestinietiškiems aktyvistams ir Irano vyriausybės pareigūnų giminaičiams išduotų vizų panaikinimą.
Krašto saugumo departamentas ir Baltieji rūmai dar neatsakė į klausimus dėl Z. Ziobro statuso.
Iš Vengrijos buvęs ministras pabėgo po to, kai V. Orbaną rinkimuose įveikęs naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras (Pėteris Madjaras) pareiškė, kad Vengrija nebesaugos asmenų, kurių ieškoma kitur.
„Vengrija nebebus tarptautiniu mastu ieškomų nusikaltėlių sąvartynas“, – pareiškė jis spaudos konferencijoje kitą dieną po savo pergalės, kaip pavyzdžius paminėdamas Z. Ziobro ir jo buvusį pavaduotoją Marciną Romanowskį (Marciną Romanovskį), įtariamą pasisavinus beveik 40 mln. eurų.
Dešiniųjų pažiūrų Lenkijos transliuotojas „Republika“ sekmadienį pranešė, kad Z. Ziobro yra JAV, o liberalus transliuotojas TVN24 paskelbė Z. Ziobro nuotrauką Niuarko „Liberty“ tarptautiniame oro uoste, kurią, jo teigimu, padarė kitas keliautojas.
Vietos naujienų svetainė „Onet“ pranešė, kad Z. Ziobro gavo JAV žurnalisto vizą, susijusią su „Republika“. Su Lenkijos dešiniaisiais susijęs transliuotojas vėliau paskelbė, kad pasamdė buvusį teisingumo ministrą savo politikos apžvalgininku JAV.
Z. Ziobro buvo ultrakonservatyvios partijos „Suvereni Lenkija“, nacionalistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) koalicijos jaunesniosios partnerės, lyderis, o 2015–2023 metais ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas.
Jis taip pat žinomas kaip ginčytinų teismų reformų, sukėlusių Lenkijos ir Europos Komisijos priešpriešą, architektas.
„Republika“ paklaustas apie galimą jo ekstradiciją, Z. Ziobro atsakė: „Esu pasirengęs stoti prieš bet kokį teismą, o Amerikos nepriklausomas teismas tikrai yra nepriklausomas teismas.“
„Jei jie nori pradėti ekstradicijos procedūras, prašom“, – pridūrė jis, pavadindamas ekstradicijos bylas JAV teismuose „sudėtinga procedūra“.
Jis atmetė jam pateiktus kaltinimus, apkaltindamas centristinę Lenkijos vyriausybę vykdant raganų medžioklę prieš konservatorius.
Naujausi komentarai