JAV Kongresas: Trumpo „Auksinis kupolas“ gali kainuoti daugiau nei trilijoną dolerių

Ši nepriklausoma biudžeto priežiūros institucija apskaičiavo, kad per 20 metų bendros „Auksinio kupolo“ projekto išlaidos sieks apie 1,2 trilijono JAV dolerių, o vien viešųjų pirkimų išlaidos sudarys maždaug trilijoną JAV dolerių.
Ataskaitoje nurodoma, kad daugiau nei du trečdaliai šių pirkimų išlaidų atsirastų dėl kosminės sistemos dalies.
D. Trumpas šį projektą pristatė savo antrosios kadencijos pradžioje, sekdamas Izraelio gynybos skydo „Geležinis kupolas“ pavyzdžiu, tačiau įsivaizduodamas, kad jo sistema bus gerokai galingesnė ir galės neutralizuoti ne tik trumpojo nuotolio raketas, bet ir šiuolaikines hipergarsines bei ilgojo nuotolio raketas, paleidžiamas tiek iš oro, tiek iš kosmoso.
Siūloma sistema žymiai pranoktų esamus JAV priešraketinės gynybos pajėgumus.
Praėjusiais metais D. Trumpas pareiškė, kad projektui pradėti buvo skirta 25 mlrd. JAV dolerių, o visa jo kaina, jo skaičiavimais, sieks apie 175 mlrd. JAV dolerių.
CBO savo skaičiavimus grindė vykdomuoju įsakymu, kurį D. Trumpas pasirašė netrukus po to, kai užėmė prezidento postą. Pagal šią struktūrą, sistemą sudarytų regioninės ir nacionalinės antžeminės gynybos priemonės, taip pat palydovinės užkardos galimybės.
