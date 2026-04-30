Jerome'as Powellas sako pasibaigus kadencijai kuriam laikui liksiąs FED valdyboje

„Pasibaigus mano, kaip pirmininko, kadencijai gegužės 15 dieną, aš toliau eisiu valdytojo pareigas tam tikrą laikotarpį, kuris bus nustatytas, – sakė J. Powellas. – Aš pasitrauksiu, kai manysiu, kad tai bus tinkama.“
Jis taip pat pareiškė, kad šio trečiadienio spaudos konferencija yra paskutinė jo, kaip JAV centrinio banko vadovo.
J. Powellas pasveikino savo numatomą įpėdinį Keviną Warshą (Keviną Voršą) su pažanga jo sudėtingame patvirtinimo procese.
„Noriu pasveikinti Keviną Warshą šį rytą perėjus Senato bankininkystės komitetą. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, ir linkiu jam sėkmės tęsiant šį procesą“, – žurnalistams sakė J. Powellas, dažnai sulaukiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kritikos.
FED vadovas taip pat sakė, kad jį padrąsino Teisingumo departamento žingsnis nutraukti tyrimą dėl jo ir centrinio banko, ir pridūrė, kad stebi tolesnius šio proceso žingsnius.
Jis pakartojo, kad nepaliks FED, kol tyrimas „visiškai ir galutinai nesibaigs“, ir teigė, kad to laukia.
Be kita ko, J. Powellas pabrėžė, kad centrinis bankas turi veikti „be politinės įtakos“.
Taip jis kalbėjo centriniam bankui apsisprendus kol kas nedidinti bazinių palūkanų normų dėl didelio neapibrėžtumo, kurį sukėlė karas Artimuosiuose Rytuose.
„Infliacija yra padidėjusi, iš dalies atspindinti pastarojo meto pasaulinių energijos kainų augimą“, – teigė centrinis bankas, išlaikęs palūkanų normas nuo 3,5 iki 3,75 procento.
Tačiau keturi iš 12 balsavusių pareigūnų nepritarė šiam sprendimui, o trys politikos formuotojai palaikė pauzę, bet neparodė polinkio ateityje mažinti palūkanų normas.
Tai buvo didžiausias nepritariančiųjų balsų skaičius nuo 1992 metų, o pareigūnų nuomonių išsiskyrimas bus atidžiai stebimas.
Be ekonominių perspektyvų, visas dėmesys buvo sutelktas į J. Powello ateities planus ir tai, ar jis ketina likti FED valdytoju, kai gegužės 15 dieną baigsis jo pirmininko kadencija.
Tuo tarpu D. Trumpo pasirinktas naujasis FED vadovas K. Warshas įveikė pagrindinę kliūtį savo sudėtingame patvirtinimo procese.
Senato Bankininkystės komitetas trečiadienį 13 balsų prieš 11 pritarė K. Warsho kandidatūrai, priartindamas jį prie patvirtinimo visame Senate.
Tačiau Senato komiteto demokratai pasipriešino K. Warsho patvirtinimui, o įstatymų leidėja Elizabeth Warren (Elizabet Voren) užsiminė, kad tai paskatins prezidento „bandymą perimti FED kontrolę“.
Džordžijos valstijos senatorius Raphaelis Warnockas (Rafaelis Vornokas) įspėjo, kad K. Warsho nominaciją „sutepė realios ir nuolatinės grėsmės“, kurias D. Trumpas kelia FED valdytojams.
„FED nepriklausomumas yra mūsų sistemos pagrindas“, – sakė jis.
Nuo praėjusių metų, kai grįžo į valdžią, D. Trumpas dažnai kritikavo J. Powellą dėl to, kad jis nepakankamai greitai mažino palūkanų normas – tokia politika paskatintų ekonominį aktyvumą, bet galėtų pakurstyti infliaciją.
Jis taip pat bandė nušalinti FED valdytoją Lisą Cook (Lizą Kuk) dėl kaltinimų sukčiavimu byloje, kurią dabar nagrinėja Aukščiausiasis Teismas.
