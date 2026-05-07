JK vietos rinkimai: prognozuojama, kad britai nubaus Starmerio leiboristus

Rinkėjai visoje Škotijoje, Anglijoje ir Velse eina prie balsadėžių per didžiausią rinkimų išbandymą K. Starmeriui nuo tada, kai jo triuškinama pergalė 2024 metų liepos visuotiniuose rinkimuose užbaigė 14 metų trukusį konservatorių valdymą.
Nuomonių apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai gali sustiprinti raginimus 63 metų K. Starmeriui atsistatydinti arba pagaliau susidurti su ilgai sklandžiusiais gandais apie iššūkį partijos vadovybei.
Tikimasi, kad Nigelo Farage'o prieš imigrantus nusiteikusi „Reform UK“ ir kairioji Žaliųjų partija, vadovaujama save ekopopulistu vadinančio Zacko Polanskio, bus pagrindinės visuotinio nusivylimo naudos gavėjos.
„Tai didžiulis barometras, rodantis, kaip šalis jaučiasi dėl šio politinio elito“, – sakė Londono universiteto koledžo politikos docentė Melanie Garson.
„Pirmą kartą patiriame didelį spaudimą pagrindinėms politinėms partijoms kiekvienoje taryboje“, – teigė ji.
Balsavimo apylinkės atidarytos 7 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku ir uždaromos 22 valandą. Kai kurių rezultatų tikimasi sulaukti per naktį, tačiau dauguma jų paaiškės tik vėliau penktadienį.
Visoje Anglijoje varžomasi dėl maždaug 5 tūkst. vietos tarybų vietų iš 16 tūkst., o Velse ir Škotijoje rinkėjai rinks naujus decentralizuotus parlamentus.
K. Starmeris į valdžią atėjo prieš dvejus metus po 14 metų trukusio iš esmės chaotiško konservatorių valdymo, kurį pažymėjo taupymas, „Brexit“ ir ekonomikos smukimas valdant buvusiai ministrei pirmininkei Liz Truss.
Tačiau kritikai teigia, kad jis darė vieną politikos klaidą po kitos ir įsivėlė į skandalą dėl atleisto JAV pasiuntinio Peterio Mandelsono, buvusio velionio seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino draugo.
K. Starmeriui taip pat nepavyko įvykdyti savo pagrindinio pažado paskatinti ekonomikos augimą, o nekantrūs britai vis dar kenčia nuo pragyvenimo išlaidų krizės, įskaitant dideles energijos kainas.
„Pokyčiai nebuvo įgyvendinti, arba įgyvendinti pokyčiai buvo neigiami“, – naujienų agentūrai AFP sakė M. Garson.
Iššūkis lyderystei?
K. Starmeris trečiadienį sakė, kad prie balsadėžių yra „aiškus pasirinkimas“.
„Vienybė ar susiskaldymas. Pažanga prieš pykčio politiką“, – teigė jis.
Leiboristai taip pat davė atkirtį, atskleisdami kai kurių „Reform UK“ kandidatų rasistinius pasisakymus ir tam tikrų žaliųjų kandidatų antisemitinius komentarus.
Tačiau K. Starmeris dabar yra vienas nepopuliariausių ministrų pirmininkų istorijoje, o apklausos rodo, kad leiboristai praras decentralizuotos Velso vyriausybės Kardife kontrolę pirmą kartą nuo tada, kai Velsas prieš 27 metus įgijo savo parlamentą.
Antradienį paskelbta „More in Common“ apklausa rodė, kad „Reform UK“ buvusioje leiboristų tvirtovėje eina koja kojon su už nepriklausomybę pasisakančia „Plaid Cymru“.
Leiboristai taip pat baiminasi pralaimėjimo Škotijoje, kur tikimasi, kad Škotijos nacionalinė partija pratęs savo 19 metų trunkantį decentralizuoto parlamento Edinburge valdymą.
„YouGov“ prognozavo, kad „Reform UK“ ten netgi gali nustumti leiboristus į trečią vietą.
„Žinia aiški: jei norite realių pokyčių, geriau jau ir balsuokite už juos, ir mes į rytojų žengiame gana optimistiškai vertindami savo perspektyvas“, – teigė N. Farage'as.
Leiboristai taip pat gali patirti didelių nuostolių Londone, žaliesiems su propalestinietiška žinia pritraukiant nepatenkintus kairiuosius miesto vietovėse.
Apklausų rengėjas Robertas Haywardas prognozuoja, kad JK valdančioji partija gali prarasti apie 1 850 iš maždaug 2 550 vietos valdžios vietų, kurias ji gina.
R. Haywardas prognozuoja, kad „Reform UK“ atims 1 550 vietų iš leiboristų ir Kemi Badenoch dešiniųjų konservatorių – daugiausia baltųjų, darbininkų klasės apgyvendintose vietovėse. Konservatoriai, prognozuojama, taip pat praras tradicines tvirtoves.
„Dviejų partijų era perėjo į daugiapartinę erą, – naujienų agentūrai PA sakė K. Badenoch. – Tačiau faktas tas, kad nė viena iš šių naujų partijų ar leiboristai neturi plano šaliai.“
JK žiniasklaidoje apstu gandų, kad buvusi ministro pirmininko pavaduotoja Angela Rayner (Andžela Reiner) arba sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas po rezultatų paaiškėjimo gali bandyti nuversti K. Starmerį.
Tačiau nė vienas iš jų nėra visuotinai populiarus tarp leiboristų, ir jiems reikėtų 20 proc. partijos parlamentarų paramos, kad galėtų dalyvauti kovoje.
Pranešama, kad kai kurie leiboristų įstatymų leidėjai taip pat planuoja reikalauti, kad K. Starmeris nustatytų savo pasitraukimo datą.
Jis tvirtina, kad ves partiją į kitus visuotinius rinkimus, kurie greičiausiai įvyks 2029 metais.
