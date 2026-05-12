JK žiniasklaida: per 100 leiboristų parlamentarų pasirašė pareiškimą, reikšdami paramą premjerui

Pareiškime teigiama, kad „dabar ne laikas lyderystės varžyboms“, ir priduriama, kad darbas siekiant susigrąžinti rinkėjų pasitikėjimą „turi prasidėti šiandien – mums visiems dirbant kartu, kad įgyvendintume pokyčius, kurių reikia šaliai“.
K. Starmeris su augančia grėsme savo lyderystei susidūrė po itin nesėkmingų vietos ir regioninių rinkimų.
Kiek anksčiau antradienį iš jo vyriausybės pasitraukė dvi jaunesniosios ministrės.
Tačiau pats K. Starmeris savo ministrų komandai pareiškė, kad tęs valdymą.
„Leiboristų partija turi lyderio pakeitimo procesą ir jis nebuvo pradėtas“, – antradienį sakė K. Starmeris, cituojamas Dauningo gatvės paskelbtame pranešime.
„Šalis tikisi, kad mes tęsime valdymą. Būtent tai aš ir darau, ir tai mes privalome daryti kaip ministrų kabinetas“, – tvirtino jis.
Leiboristus į neviltį pastūmėjo praėjusią savaitę patirti dideli nuostoliai vietos rinkimuose Anglijoje bei įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimuose Škotijoje ir Velse. Šie rinkimai buvo interpretuojami kaip neoficialus referendumas dėl K. Starmerio, kurio populiarumas smarkiai krito po to, kai jis prieš mažiau nei dvejus metus triuškinamai laimėjo nacionalinius rinkimus.
Jo vyriausybei sunkiai sekėsi užtikrinti žadėtą ekonomikos augimą, atkurti nualintas viešąsias paslaugas ir palengvinti pragyvenimo išlaidas, be to, jai trukdė nuolatinės klaidos ir politikos posūkiai tokiais klausimais kaip gerovės reforma. Jam dar labiau pakenkė sprendimas JK ambasadoriumi Vašingtone paskirti skandalais susitepusį Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteino) draugą Peterį Mandelsoną (Piterį Mandelsoną).
Praėjusios savaitės rinkimuose leiboristai buvo spaudžiami tiek iš dešinės, tiek iš kairės, prarasdami balsus tiek „Reform UK“, tiek „ekopopulistinei“ Žaliųjų partijai. Tai atspindi didėjantį JK politikos, kurioje ilgą laiką dominavo leiboristai ir konservatoriai, susiskaldymą.
K. Starmeris tikisi atgauti pagreitį pirmadienio kalba ir ambicingu teisėkūros planų rinkiniu, kurį trečiadienį per valstybinį parlamento atidarymą savo kalboje išdėstys karalius Charlesas III (Karolis III).
Naujausi komentarai