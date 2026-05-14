JT Saugumo Taryba gegužės 19 d. surengs neeilinį posėdį dėl masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą

Apie tai „Ukrinform“ korespondentui pranešė Saugumo Tarybos sekretoriatas.
Ukrainos nuolatinis atstovas prie JT Andrijus Melnykas paprašė skubiai sušaukti posėdį dėl masinių atakų prieš Ukrainą. Jis nusiuntė oficialų laišką Kinijos nuolatiniam atstovui prie JT Fu Congui, nes Kinija gegužės mėnesį pirmininkauja Saugumo Tarybai.
Dokumente A. Melnykas pažymėjo, kad gegužės 4-11 d. Rusijos pajėgos prieš Ukrainos miestus ir bendruomenes panaudojo apie 600 smogiamųjų bepiločių orlaivių ir 16 balistinių raketų. Dėl šių atakų žuvo daugiau kaip 40 civilių gyventojų ir dar daugiau kaip 200 buvo sužeisti.
Jis teigė, kad gegužės 5-oji buvo „viena kruviniausių dienų civiliams per pastaruosius Rusijos naikinamojo karo prieš ukrainiečių tautą mėnesius“, kai buvo pranešta apie žuvusius žmones Zaporižioje, Kramatorske, Dniepre ir Poltavos srityje.
A. Melnykas pabrėžė, kad atakos prasidėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė pasiūlymą nutraukti ugnį ir paragino Rusiją imtis „realių žingsnių siekiant nutraukti agresijos karą“.
Ignoruodamos šį raginimą, Rusijos pajėgos tęsė atakas prieš civilinę infrastruktūrą, sakė jis.
Pasiuntinys pabrėžė, kad sistemingi Rusijos smūgiai civiliams gyventojams yra „šiurkštus ir sunkus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“ ir daugeliu atvejų prilygsta karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui.
Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija tęsė dronų atakas net ir per gegužės 9-11 d. paskelbtą paliaubų laikotarpį po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo. Mūšio lauke ir pafrontės bendruomenėse paliaubų praktiškai nebuvo laikomasi.
A. Melnykas taip pat sakė, kad gegužės 13-osios rytą Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 800 dronų, jie pražudė mažiausiai aštuonis civilius, o dar dešimtys buvo sužeisti, įskaitant vaikus.
„Šiais veiksmais Rusija dar kartą pademonstravo, kad vietoj diplomatijos sąmoningai pasirinko eskalaciją ir terorą“, – teigiama laiške.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha taip pat inicijavo JT Saugumo Tarybos posėdį, reaguodamas į Rusijos vykdomas civilių gyventojų žudynes.
