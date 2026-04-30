JT vadovas: Hormuzo sąsiaurio uždarymas smaugia pasaulio ekonomiką

Šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio uždarymas „smaugia pasaulio ekonomiką“, įspėjo generalinis sekretorius savo pastabose žiniasklaidai.
Net jei apribojimai būtų panaikinti šiandien, „tiekimo grandinėms atsigauti prireiks mėnesių, o tai pratęs prastesnių ekonominių rezultatų ir aukštesnių kainų laikotarpį“, pažymėjo jis.
Karas Irane prasidėjo vasario 28 dieną JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Irano kariuomenė faktiškai uždarė Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai gabenama apie penktadalis pasaulio naftos, o tai lėmė energijos kainų kilimą.
Balandžio 13 dieną, praėjus kelioms dienoms po to, kai paliaubos sustabdė JAV karą su Iranu, Vašingtonas įvedė jūrų blokadą Irano uostams ir pakrantėms.
Irano kariuomenė dėl to paliko uždarytą strateginį Hormuzo sąsiaurį, o neseniai pagrasino reaguoti, jei JAV blokada bus tęsiama.
