Jungtinės Valstijos 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje

Naujausia „laikina 30 dienų bendroji licencija labiausiai pažeidžiamoms šalims suteiks galimybę laikinai pasinaudoti Rusijos naftos kroviniais, kurie šiuo metu įstrigę jūroje“, socialiniuose tinkluose parašė iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas).
Tai jau antras kartas, kai JAV valdžia pratęsia šią laikinąją priemonę, kuria siekiama spręsti naftos pasiūlos trūkumo problemą, kilusią dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu.
Iranas ėmėsi atsakomųjų veiksmų, be kita ko, taikydamasis į JAV sąjungininkus regione, ir praktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos ir dujų.
Ankstesnė išimtis jūroje esantiems Rusijos naftos kroviniams baigė galioti gegužės 16 dieną.
Naftos kainos pasaulyje nuo karo pradžios smarkiai pakilo, o JAV vartotojai skundžiasi dėl benzino kainų, kurios yra daugiau nei 50 proc. didesnės nei karo pradžioje.
Sankcijų išimtį jūroje esantiems Rusijos naftos kroviniams Jungtinės Valstijos pirmą kartą suteikė kovo mėnesį.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurio šalis nuo 2022 metų invazijos pradžios kovoja su Rusijos pajėgomis, sukritikavo šiuos veiksmus.
Tuo metu S. Bessentas pareiškė, kad išimties pratęsimas „suteiks papildomo lankstumo“ ir „padės stabilizuoti fizinę žaliavinės naftos rinką bei užtikrins, kad nafta pasiektų energijos požiūriu labiausiai pažeidžiamas šalis“.
