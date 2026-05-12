Kaja Kallas: Vladimiro Putino pozicijų silpnėjimas gali atverti galimybę užbaigti karą Ukrainoje

Savaitgalį, po daugiau nei ketverių kraujo praliejimo metų, V. Putinas užsiminė, kad karas Ukrainoje „eina į pabaigą“.
„Jo pareiškimas iš tikrųjų rodo, kad jis nėra stiprioje pozicijoje“, – sakė K. Kallas po susitikimo su ES gynybos ministrais.
„Taigi manau, kad yra galimybė užbaigti šį karą“, – pridūrė ji.
Vakarų ir Ukrainos pareigūnai teigia, kad po pernykščių niūrių perspektyvų konflikto situacija, regis, keičiasi: Maskva patiria rekordinius karinius nuostolius, o Kyjivas rengia smūgius Rusijos naftos objektams.
K. Kallas anksčiau tvirtino, kad V. Putinas, atrodo, nėra suinteresuotas užbaigti karą ir vilkina JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangas nutraukti karo veiksmus.
JAV pastangos sustabdyti šį konfliktą pastarosiomis savaitėmis iš esmės įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į karą su Iranu.
Pastarosiomis dienomis Rusija įtikino Ukrainą prisijungti prie trijų dienų paliaubų per svarbios Maskvos šventės – pergalės Antrajame pasauliniame kare – iškilmes.
Šis žingsnis, kaip ir sprendimas sumažinti parado Raudonojoje aikštėje mastą, atrodė kaip Kremliaus pripažinimas, kad jis bijo galimų Ukrainos smūgių.
V. Putinas taip pat iškėlė idėją, kad jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis (Gerhardas Šrioderis) galėtų tarpininkauti tarp Rusijos ir Europos dėl karo Ukrainoje.
Tačiau K. Kallas ir kiti ES pareigūnai šį pasiūlymą atmetė.