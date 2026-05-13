Kaltinimus korupcija Andrijus Jermakas vadina nepagrįstais

A. Jermakas buvo artimiausias V. Zelenskio patikėtinis iki pat 2025 metų lapkričio, kai atsistatydino tyrėjams atlikus kratą jo namuose vykdant platų korupcijos tyrimą, sukrėtusį karo draskomą šalį.
„Pranešimas apie įtarimą yra nepagrįstas“, – po posėdžio socialiniame tinkle „Telegram“ rašė 54-erių A. Jermakas, turėdamas omenyje oficialų Ukrainos procesinį dokumentą, kuriuo asmuo informuojamas apie įtarimą įvykdžius nusikaltimą.
„Kaip teisinink-as, turintis daugiau nei 30 metų patirtį, visada vadovavausi įstatymu. Ir dabar taip pat ginsiu savo teises, savo vardą ir savo reputaciją“, – pridūrė jis.
Prokurorai įtaria, kad A. Jermakas, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pasisavino apie 8,5 mln. eurų. Į šią grupę, be kitų, įėjo buvęs vicepremjeras Oleksijus Černyšovas ir buvęs V. Zelenskio verslo partneris Timuras Mindičius.
„Asmenys, naudoję lėšas, kurių faktinės aplinkybės rodo, kad jos gautos nusikalstamu būdu, objektų statybai „Dinastijos“ kotedžų gyvenvietės teritorijoje, planavo atlikti tolesnius veiksmus, kuriais siekta tokį turtą legalizuoti“, – teisme sakė prokuroras.
A. Jermakas kaltinimus neigia. „Turiu tik vieną butą ir vieną automobilį“, – teismo pertraukos metu žurnalistams sakė jis.
Antradienį, likus kiek daugiau nei valandai iki posėdžio, kovos su korupcija tyrėjai ir prokurorai surengė netikėtą spaudos konferenciją, kurios metu gynė savo tyrimą.
„Kai pasiekiame etapą, kai įtariamajam pranešama apie kaltinimus, būname įsitikinę, jog surinkome pakankamai įrodymų, kad kaltinimai teisme atsilaikytų“, – sakė Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) vadovas Semenas Kryvonosas.
A. Jermakas pernai atsistatydino vykstant „Operacija „Midas“ pavadintam tyrimui dėl milžiniškos korupcijos schemos, kurioje, NABU teigimu, dalyvavo aukšto rango vyriausybės pareigūnai.
Ukrainos vyriausybė praėjusią vasarą bandė apriboti NABU ir SAPO – dviejų kovos su korupcija institucijų, įsteigtų po 2014-ųjų prodemokratinio sukilimo, – nepriklausomumą.
Šis žingsnis sukėlė retus karo meto antivyriausybinius protestus ir privertė V. Zelenskį atšaukti sprendimą po Europos Sąjungos (ES) – pagrindinės Kyjivo finansinės ir karinės rėmėjos – kritikos.
(be temos)