Kinija patvirtino, kad šią savaitę šalyje įvyks Trumpo vizitas

Vašingtonas ir Pekinas nesutaria dėl keleto svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu Artimuosiuose Rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Iš pradžių buvo numatyta, kad D. Trumpas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu.
„Prezidento Xi Jinpingo kvietimu gegužės 13–15 d. su valstybiniu vizitu į Kiniją atvyks JAV prezidentas Donaldas J. Trumpas“, – pranešė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.
Pasak JAV pareigūnų, tikimasi, kad D. Trumpas spaus Xi Jinpingą dėl Irano, tuo pačiu siekdamas sušvelninti įtampą prekybos fronte.
Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš islamo respublikos su nuolaida įsigytą naftą šalyje daugiausia naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos.
„Tai bus vizitas, turėsiantis milžinišką simbolinę reikšmę“, – žurnalistams per telekonferenciją sakė JAV vyriausioji spaudos sekretorės pavaduotoja Anna Kelly.
„Tačiau, žinoma, prezidentas Trumpas niekada nekeliauja vien dėl simbolinės reikšmės. Amerikos tauta gali tikėtis, kad prezidentas mūsų šalies vardu sudarys dar daugiau naudingų sandorių“, – pridūrė ji.
Baltųjų rūmų atstovai pranešė, kad pirmosios D. Trumpo kelionės į Kiniją per antrąją jo kadenciją prezidento poste proga bus surengtos iškilmingos ceremonijos, įskaitant apsilankymą Dangaus šventykloje Pekine ir prabangų valstybinį banketą.
Tai bus pirmasis kurio nors JAV prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017 metų.
