Kinija sako sutarusi su JAV įgyvendinti visus galiojančius prekybos susitarimus

Taip pat buvo sutarta įsteigti prekybos bei investicijų tarybas, pranešime pažymėjo užsienio reikalų ministras Wang Yi (Vang I).
„Abiejų šalių delegacijos pasiekė bendrai teigiamų rezultatų, įskaitant tolesnį visų per ankstesnes konsultacijas pasiektų susitarimų įgyvendinimą (ir) susitarimą įsteigti prekybos tarybą bei investicijų tarybą“, – nurodė Wang Yi, cituojamas Kinijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pranešime.
D. Trumpas gyrėsi, jog buvo pasiekta „fantastiškų prekybos susitarimų“, ir per įvairius interviu skelbė, kad Kinija pirks amerikietiškas sojų pupeles bei lėktuvus, tačiau nė viena iš šalių kol kas nepaskelbė jokių oficialių pranešimų ar detalių.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) televizijai CNBC ketvirtadienį sakė, kad šalys derasi dėl dvišalių „prekybos tarybos“ ir „investicijų tarybos“ įsteigimo.
Tuo metu Wang Yi pranešime pažymėjo, kad dvi šalys taip pat susitarė „spręsti (...) susirūpinimą keliančius klausimus dėl žemės ūkio produktų patekimo į rinką ir skatinti dvišalės prekybos plėtrą abipusių muitų mažinimo pagrindu“.
Kinija ir JAV spalio mėnesį susitarė dėl metų trukmės prekybos paliaubų, pagal kurių sąlygas abi šalys sutiko sumažinti viena kitos prekėms taikomus muitus, kurie buvo viršiję 100 procentų.
