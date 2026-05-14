Kinijoje viešintis Trumpas Xi Jinpingui kalba apie „fantastišką bendrą ateitį“

„Man garbė būti su jumis. Garbė būti jūsų draugu, o santykiai tarp Kinijos ir JAV bus geresni nei bet kada anksčiau“, – susitikime Didžiojoje liaudies salėje sakė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad abi šalys turės „fantastišką bendrą ateitį“.
Xi Jinpingas D. Trumpui pasakė, kad abi šalys turėtų būti „partnerės, o ne varžovės“.
„Stabilūs Kinijos ir JAV santykiai yra naudingi pasauliui. Bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms, o konfrontacija kenkia abiem. Turėtume būti partneriai, o ne varžovai“, – kalbėjo Xi Jinpingas.
Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti D. Trumpą per pirmąją JAV prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes „pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje“.
Susitikimo pradžioje Xi Jinpingas rankos paspaudimu pasveikino JAV prezidentą, atvykusį aptarti sudėtingų klausimų, įskaitant Iraną, prekybą ir Taivaną.
Xi Jinpingas pasitiko D. Trumpą prabangioje Didžiojoje liaudies salėje kiek po 10 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku.
D. Trumpui buvo patiestas raudonas kilimas, grojo karinis orkestras, buvo paleista šūvių salvė, o būrys moksleivių šokinėjo ir skandavo „Sveiki atvykę!“.
Lydimas D. Trumpo, Xi Jinpingas paspaudė rankas keliems JAV pareigūnams, tarp jų Pentagono vadovui Pete'ui Hegsethui (Pitui Hegsetui) ir valstybės sekretoriui Marco Rubio (Markui Rubijui), kuris per visą savo karjerą garsėjo kaip aršus Pekino oponentas.
Iškilmingas priėmimas slepia didelę įtampą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų.
Didžiąją 2025-ųjų dalį abi šalys praleido kariaudamos įspūdingą prekybos karą, be to, Vašingtonas ir Pekinas nesutaria daugeliu svarbių pasaulinių klausimų.
Naujas šio sąrašo papildymas – karas Irane – kelia grėsmę D. Trumpo pozicijoms derybose. Dėl šio konflikto jis jau buvo priverstas atidėti savo kelionę, iš pradžių planuotą kovo mėnesį.
JAV prezidentas teigė besitikintis „ilgo pokalbio“ su Xi Jinpingu apie Iraną, kuris didžiąją dalį JAV sankcionuojamos savo naftos parduoda Kinijai. Visgi D. Trumpas pabrėžė nemanantis, kad JAV reikia Pekino pagalbos dėl Irano.
Kiek kitokį toną pasirinko M. Rubio.
„Tikimės juos įtikinti imtis aktyvesnio vaidmens siekiant, kad Iranas atsisakytų to, ką daro dabar ir ką bando daryti Persijos įlankos (regione)“, – trečiadienį parodytame interviu transliuotojui „Fox News“ sakė M. Rubio.
Prekyba ir muitai
D. Trumpo pageidavimų sąrašo viršūnėje šiame aukščiausiojo lygio susitikime bus verslo sandoriai dėl žemės ūkio, orlaivių ir kitų dalykų.
Ketvirtadienį vykusioje sutikimo ceremonijoje ant Didžiosios liaudies salės laiptų stovėjo JAV lyderio delegacijos verslininkai, tarp jų „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas (Džensenas Huangas) ir „Tesla“ įkūrėjas Elonas Muskas (Ilonas Maskas).
Vėliau E. Muskas žurnalistams sakė, kad susitikimas buvo nuostabus, o J. Huangas abu prezidentus pavadino „neįtikėtinais“.
Skrisdamas į Pekiną prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“, D. Trumpas socialiniuose tinkluose pažadėjo spausti Xi Jinpingą atverti Kiniją JAV įmonėms, „kad šie genialūs žmonės galėtų kurti savo stebuklus“.
Darbotvarkės viršūnėje taip pat bus ilgai rusenantis prekybos karas, po to, kai pernai D. Trumpo įvesti plačios apimties muitai išprovokavo atsakomąsias rinkliavas, viršijusias 100 procentų.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas ketina aptarti muitų karo vienų metų paliaubų pratęsimą, nors susitarimas dar nėra garantuotas. Dėl tokių paliaubų abu lyderiai susitarė per praėjusį susitikimą Pietų Korėjoje spalį.
Pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad su Xi Jinpingu kalbėsis ir apie Taivaną – dar vienu santykius temdančiu klausimu. Konkrečiai bus kalbama apie JAV ginklų pardavimą šiai savivaldžiai demokratijai, į kurią pretenzijas reiškia Kinija.
Tai būtų atsitraukimas nuo istoriškai susiklosčiusios JAV pozicijos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai. Tai atidžiai stebės Taibėjus ir JAV sąjungininkai regione.
Tikimasi, kad abu valstybių vadovai taip pat aptars Kinijos taikomą retųjų Žemės elementų eksporto kontrolę bei konkurenciją dirbtinio intelekto (DI) srityje.
Vakare D. Trumpas dalyvaus valstybiniame bankete su Xi Jinpingu, taip pat lankysis istorinėje Dangaus šventykloje – Pasaulio paveldo objekte, kuriame Kinijos imperatoriai kadaise melsdavosi už gerą derlių.
Abi pusės sieks iš šio susitikimo išspausti bet kokią įmanomą naudą ir kartu stabilizuoti dažnai įtemptus dvišalius santykius, turinčius įtakos visam pasauliui.
D. Trumpas taip pat tikisi suderinti konkrečią Xi Jinpingo atsakomojo vizito į JAV datą vėliau šiais metais, kad įrodytų savo gerą ryšį su Kinijos vadovu.
