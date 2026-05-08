„B. Putinas pasiruošęs derėtis su visais. Tai jis ne kartą sakė“, – penktadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, reaguodamas į „Financial Times“ pranešimą, kad ES atstovai rengiasi galimiems pokalbiams su Rusija.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa, anot leidinio, teigė matąs „potencialą“ ES derėtis su V. Putinu. Briuselis tam esą turi ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio paramą. „Financial Times“ teigimu, ES pozicijos pasikeitimą paskatino europiečių nusivylimas derybomis dėl karo Ukrainoje pabaigos, kurioms iki šiol vadovavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Rusija bus pasirengusi eiti į priekį dėl dialogo tiek, kiek tam bus pasirengę europiečiai“, – kalbėjo D. Peskovas. Tačiau pirmąjį žingsnį esą turi žengti ES, nes tai ji 2022 m. prasidėjus karui nutraukė ryšius.
„Rusijos pusė neinicijavo visiško mūsų santykių su ES nutraukimo“, – pažymėjo D. Peskovas. Tai esą buvo Briuselio ir atskirų Europos sostinių iniciatyva.
V. Putinas 2022 m. vasarį pradėjo karą prieš Ukrainą. Nuo tada Ukraina, padedama Vakarų, ginasi nuo Rusijos agresijos. Europos politikai ne kartą pabrėžė, kad Rusija Ukrainoje turi būti nugalėta, nes priešingu atveju ji vieną dieną gali užpulti kurią nors NATO valstybę. Maskva tai neigia. V. Putinas savo ruoštu kaltina Europos šalis karo kurstymu, nes jos remia Ukrainą milijardine pagalba, ginklais ir žvalgybine informacija.
