Laikinoji prezidentė: Venesuela niekada nesvarstė tapti 51-ąja JAV valstija

Tai ji sakė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) sučiupimo užsiminė apie tokią galimybę.
„Tai niekada nebūtų buvę svarstoma, nes jei mes, Venesuelos vyrai ir moterys, kažką ir turime, tai meilę savo nepriklausomybės procesui, meilę savo nepriklausomybės didvyriams ir didvyrėms“, – žurnalistams sakė Delcy Rodriguez (Delsi Rodrigez), išeidama iš posėdžio Tarptautiniame Teisingumo Teisme Hagoje.
Nuo sausio 3 dienos, kai JAV sučiupo N. Maduro, D. Trumpas gyrėsi kontroliuojantis naftos turtingą Karibų jūros šalį ir, kaip pranešama, pirmadienį televizijai „Fox News“ sakė, kad rimtai svarsto paversti Venesuelą 51-ąja valstija.
Kovą savo socialiniame tinkle „Truth Social“ JAV lyderis rašė: „Pastaruoju metu Venesuelai nutinka geri dalykai! Įdomu, kas tai per magija? VALSTIJA Nr. 51, KAS NORS?“
Naujausi komentarai