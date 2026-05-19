Latvijai JT grasinusi Rusija sulaikė atsako iš Ukrainos, JAV

Pažymėdama panašų melą, nukreiptą prieš kitas JT Saugumo Tarybos nares ankstesniuose posėdžiuose, ji sakė: „Man didelė garbė, kad šiandien dėmesys buvo skirtas mano šaliai.“
Tarybos posėdyje Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia pakartojo Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) teiginius, esą Ukraina iš Baltijos šalių teritorijos rengia smūgius Rusijos užnugario regionams, o į Latviją jau pasiųsti ukrainiečių kariai.
Jis įspėjo, kad jo šalies žvalgybos tarnybos pareiškė, jog „sprendimų priėmimo centrų Latvijoje koordinatės yra gerai žinomos, o narystė NATO neapsaugos jūsų nuo atpildo“.
Kaip skelbta, aukšto rango Latvijos pareigūnai ir Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) pabrėžė, kad Rusija meluoja apie ukrainiečių smūgius Rusijai iš Latvijos.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) paaiškino, kad po daugiau nei ketverių metų Rusijos vykdomo plataus masto karo prieš Ukrainą, konflikto pobūdis keičiasi su kiekvienu mėnesiu.
Rusija nebedominuoja mūšio lauke. Ukraina vis dažniau vykdo itin veiksmingus smūgius prieš taikinius giliai agresorės teritorijoje, įskaitant netoli Latvijos, Estijos ir Suomijos sienų, pabrėžė NBS.
„Kadangi Rusijos politinis elitas nesugeba paaiškinti savo visuomenei, kaip tai įmanoma, jis griebėsi tradicinės apgaulės taktikos – meluoti ir bandyti visus įtikinti, kad dėl jų problemų kaltas kažkas kitas“, – pabrėžiama pranešime.
JAV ambasadoriaus JT pavaduotoja Tammy Bruce įspėjo, kad JT „nėra vieta grasinimams prieš tarybos narę“, ir pareiškė, jog JAV laikysis visų savo įsipareigojimų NATO.
T. Bruce daugiau detalių nepateikė. Narystė NATO grindžiama kolektyvine gynyba, o sutarties 5-ajame straipsnyje teigiama, kad ginkluotas išpuolis prieš vieną NATO narę laikomas išpuoliu prieš jas visas.
Ukrainos pasiuntinys JT Andrijus Melnykas taip pat atmetė Rusijos teiginius, pavadindamas juos „pasakomis“ ir pažymėdamas, kad dėl Rusijos išpuolių prieš Ukrainos civilius pirmoji gegužės pusė tapo vienu kruviniausių laikotarpių nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį.
Rusijos ambasadorius kalbėjo po to, kai Ukraina antradienį apkaltino Rusiją nukreipus vieną iš savo dronų į Estijos oro erdvę, kur jį numušė NATO lėktuvas.
Latvija antradienį paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą dėl galimo drono įsibrovimo į jos oro erdvę, nurodydama netoli Rusijos sienos esantiems gyventojams likti patalpose, o į šią teritoriją buvo iškviesti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Vėliau ji pranešė neradusi jokių įrodymų, kad dronas būtų įskridęs į jos oro erdvę.
Po to ji paskelbė antrąjį oro pavojaus signalą dviejose su Rusija besiribojančiose apskrityse, dėl ko vėl buvo dislokuoti NATO naikintuvai.
Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas atsiprašė Estijos dėl incidento ir patikino, kad Ukraina nenaudoja Latvijos ar Estijos teritorijos dronų atakoms prieš Rusiją rengti, o tam pritarė ir Baltijos šalys.
