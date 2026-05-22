Latvijoje – susitarimas dėl PVM sumažinimo parduotuvėse

Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas nuo 21 proc. iki 12 proc. duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse.
Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas – skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinant šių produktų atpažįstamumą ir matomumą bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesne informacija.
Šalys susitarė išplėsti pigių produktų krepšelį įtraukiant papildomų produktų į dešimt esamų produktų kategorijų.
Latvijos maisto prekybininkų asociacijos vykdomasis direktorius Janis Dubultas sakė, kad asociacija remia praktinius mechanizmus, padedančius pirkėjams mokėti mažiau už maistą. Jis užtikrino, kad asociacijos nariai užtikrins PVM tarifo sumažinimą prekėms nuo liepos 1 d.
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