Latvijos Balvų ir Ludzos savivaldybėse paskelbtas oro erdvės pavojus

Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) pranešė, kad dėl susidariusios situacijos buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Naikintuvai patikrins, ar radarais užfiksuotas objektas neįskrido į Latvijos oro erdvę, iš NBS sužinojo naujienų agentūra LETA.
Ginkluotųjų pajėgų Informacijos analizės ir valdymo departamento vadovas Maris Tūtinas Latvijos televizijai sakė, kad jutikliai užfiksavo galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, todėl buvo išsiųsti įspėjamieji pranešimai. Šiuo metu nėra informacijos, kad į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs koks nors dronas.
Ginkluotosios pajėgos pabrėžia, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, jog prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į galimas grėsmes. Tuo pat metu oro gynybos pajėgumai netoli rytinės sienos buvo sustiprinti dislokavus papildomus dalinius.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pažymi, kad tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, gali būti ir daugiau atvejų, kai užsienio dronai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda.
Gyventojai raginami eiti į patalpas, laikytis vadinamojo „dviejų sienų principo“, uždaryti langus ir duris. Pastebėjus žemai skrendantį ar įtartiną objektą, gyventojams patariama prie jo nesiartinti ir skambinti numeriu 112.
NBS žada pateikti atskirą pranešimą, kai grėsmė praeis.
Naujienų agentūra LETA jau skelbė, kad antradienį keliuose Latvijos regionuose buvo paskelbtas galimas oro erdvės pavojus. Pavojus galiojo Kraslavos, Ludzos, Rėzeknės, Preilių, Maduonos, Cėsių, Gulbenės, Smiltenės ir Valmieros regionuose, taip pat Rėzeknės mieste.
