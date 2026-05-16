Latvijos prezidentas tęsia derybas su frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės formavimo

Penktadienį surengęs derybas su įvairiomis partijomis E. Rinkevičius sakė, kad „nors iki Saeimos rinkimų liko vos keli mėnesiai, vis dar įmanoma suformuoti ryžtingą vyriausybę, turinčią palaikymą Saeimoje“.
„Nepaisant politinio neapibrėžtumo ir nestabilumo, manau, kad krašto apsaugos, vidaus ir išorės saugumo stiprinimas išlieka svarbiausiu kito ministrų kabineto uždaviniu. Naujasis ministrų kabinetas taip pat turės sugebėti užtikrinti saugius ir skaidrius Saeimos rinkimus, kurie yra demokratinės teisinės valstybės pagrindas“, – pridūrė jis.
Prezidentas turi teisę pasiūlyti galimą naują kandidatą į ministrus pirmininkus, nors pats tiesiogiai jo paskirti negali. Tuomet kandidatas turi vesti diskusijas su partijomis, bandydamas suformuoti gyvybingą koaliciją, ir pranešti prezidentui, ar jam pavyko tai padaryti.
Paprastai tai yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, užimantis kelias savaites. Tačiau parlamento rinkimai vyks spalio pradžioje, o tai reiškia, kad jei ir kai bus suformuota kokia nors vykdomoji valdžia, ji turės tik kelis mėnesius valdžioje, todėl bus itin sunku įgyvendinti bet kokias rimtesnes reformas ar didelius politikos pokyčius, kurių ji galbūt norėtų.
Tuo tarpu dabartinė vyriausybė toliau dirbs kaip laikinasis kabinetas – tai paprastai taip pat reiškia, kad bet kokie svarbūs politikos klausimai yra atidedami.
Be to, Saeima už kiek daugiau nei mėnesio išeis vasaros atostogų, iš kurių grįš rugpjūčio 31-ąją – likus kiek daugiau nei mėnesiui iki visuotinių rinkimų.
Vyriausybės krizė viršūnę pasiekė praėjusią savaitę, kai E. Silina atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą dėl į Latvijos oro erdvę įskridusių dronų. Ji teigė, kad Latvijos kovos su dronais sistemos nebuvo pakankamai greitai dislokuotos, kad būtų galima atremti dronų įsiveržimus.
A. Sprūdo atleidimas paskatino jo sąjungininkus, kairiojo sparno „Progresyviųjų“ partijos narius, pasitraukti iš valdančiosios koalicijos, teigdami, kad ji pavertė jį atpirkimo ožiu.
A. Sprūdas netrukus oficialiai atsistatydino, o E. Silina pasiūlė į jo vietą karininką, tačiau „Progresyvieji“ jį atmetė.
Galiausiai premjerė pasitraukė, o prezidentas pažadėjo nedelsti su naujos vyriausybės formavimu.
