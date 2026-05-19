Latvijos rytinėse savivaldybėse atšauktas pavojus dėl galimos grėsmės oro erdvei

Dėl šios situacijos buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės policijos misijos naikintuvai. Jie tikrino, ar radarų užfiksuotas objektas įskrido į Latvijos oro erdvę, nurodė NBS.
NBS Informacijos analizės ir valdymo departamento vadovas Maris Tūtinas Latvijos televizijai sakė, kad jutikliai užfiksavo galimą grėsmę Latvijos oro erdvei, todėl buvo išsiųsti įspėjamieji pranešimai. Šiuo metu nėra informacijos, kad į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas.
Ginkluotosios pajėgos pabrėžia, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, jog prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę. Kartu prie rytinės sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai.
NBS pažymi, kad tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje išlieka rizika, jog užsienio dronai ir toliau artės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris
Naujausi komentarai