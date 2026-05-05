Leiboristams JK savivaldos rinkimuose prognozuojamas skaudus pralaimėjimas

Škotijoje, Anglijoje ir Velse balsuoti galės milijonai žmonių – tai bus didžiausias K. Starmerio išbandymas rinkimuose nuo 2024 m. liepos mėn. triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų.
Apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristams, o tai greičiausiai paspartins kalbas apie būtinybę keisti lyderį, nors akivaizdaus K. Starmerio įpėdinio kol kas nematyti.
Prognozuojama, kad rinkėjams nusisukant nuo tradicinių partijų sustiprės kraštutinės dešinės partija „Reform UK“ ir kairieji „Žalieji“.
„Tai iš dalies susiję su tuo, kad vyriausybė savo kadencijos pradžioje priėmė keletą nepopuliarių sprendimų, o jos lyderis, kurio komunikacija beviltiška, nesugebėjo perteikti pakankamai stipraus jausmo, jog vyksta pokyčiai“, – kalbėjo politologas Timas Bale'as.
„Iš dalies tai taip susiję su elektoratu, kuris tiesiog turi mažiau kantrybės ir yra mažiau lojalus partijoms nei bet kada anksčiau“, – pridūrė Londono Karalienės Marijos universiteto politikos profesorius.
Apklausos rodo, kad leiboristai praras decentralizuotos Velso vyriausybės Kardife kontrolę pirmą kartą nuo tada, kai ten prieš 27 metus susikūrė vietos parlamentas.
Anksčiau šį mėnesį paskelbta „YouGov“ apklausa parodė, kad partija „Reform UK“ žengia koja kojon su Velso nepriklausomybės siekiančia partija „Plaid Cymru“.
Pasak Kardifo universiteto politikos profesorės Lauros McAllister, valdžios praradimas Velse K. Starmerio partijai būtų katastrofiškas rezultatas.
„Manau, kad leiboristams prireiks įdėti nemažai pastangų atsinaujinant, kad tai pasimirštų“, – naujienų agentūrai AFP sakė profesorė.
Didžiosios Britanijos valdančioji partija taip pat baiminasi galimo gėdingo pasirodymo Škotijoje, kur rinkėjai rinks visus 129 decentralizuoto Škotijos parlamento narius.
Kai prieš dvejus metus entuziazmo banga K. Starmerį atnešė į Dauning Strytą, leiboristai beveik neabejojo turėsiantys galimybę pirmą kartą nuo 2007 m. atgauti valdžią Jungtinės Karalystės šiaurinėje dalyje.
Visgi dabar apklausos rodo, kad Škotijos nacionalinė partija (SNP) pratęs savo 19 metų trukusią valdžią Edinburge, o „YouGov“ apklausa prognozuoja, kad aplenkti leiboristus net ir kovoje dėl antrosios vietos gali populistinė partija „Reform UK“.
Starmerį vadina „mažiausiai blogu variantu“
Apklausų ekspertas Robertas Haywardas prognozavo, kad Anglijoje leiboristai gali prarasti apie 1 850 iš maždaug 2 550 mandatų savivaldos institucijose, kuriuos bando išsaugoti.
Visoje šalyje bus pasidalinta apie 5 tūkst. mandatų savivaldybių tarybose.
R. Haywardas prognozuoja, kad partija „Reform UK“ iš leiboristų ir Kemi Badenoch vadovaujamų dešiniųjų konservatorių atims apie 1 550 mandatų – daugiausia baltųjų darbininkų klasės regionuose.
„Žalieji“, pasak prognozių, iš leiboristų nugvelbs šimtus tarybos narių mandatų, ypač Londone, rinkimų kampaniją grindę Gazą remiančia retorika.
Keturiolika metų trukusį konservatorių valdymą užbaigęs K. Starmeris, pasak AFF, rinkėjų akyse daro vieną klaidą po kitos, o šiuo metu yra įsivėlęs į skandalą dėl atleisto pasiuntinio į Vašingtoną Peterio Mandelsono.
Leiboristų premjeras nesugebėjo paskatinti ekonomikos augimo, britams ir toliau jaučiant ilgametės pragyvenimo išlaidų krizės padarinius, tačiau buvo sulaukė pagyrų už tai, kad atsilaikė prieš JAV prezidentą Donaldą Trumpą Irano klausimu.
„(„Žalieji“ ir „reformistai“ – ELTA) siūlo patrauklius – nors, pasak kai kurių, pernelyg supaprastintus – sprendimus problemoms, kurių leiboristams ir konservatoriams nesiseka įveikti“, – sakė T. Bale'as.
Žiniasklaidoje sklando gandai, kad jeigu rinkimų rezultatai bus prasti, keli buvę ministrai gali bandyti nuversti K. Starmerį. Visgi, bet kurį pretendentą turėtų nominuoti penktadalis partijos parlamentarų.
„Lažinuosi, kad jis liks poste kaip šiuo metu mažiausiai blogas variantas, tačiau vaizdelis nėra gražus“, – AFP sakė Notingemo universiteto leiboristų ekspertas profesorius Stevenas Fieldingas.
Laikraštis „The Times“ antradienį pranešė, kad keli leiboristų parlamentarai planuoja paskelbti atvirą laišką, kuriame reikalaus, kad K. Starmeris nurodytų atsistatydinimo datą, jei pasirodymas rinkimuose bus prastas.
Tačiau vyriausybės ministras Steve'as Reedas radijui „Times Radio“ sakė, kad būtų „visiška nesąmonė“ teigti, jog leiboristai imsis imituoti konservatorius, kurie nuo 2019 iki 2022 m. pakeitė keturis lyderius,
Jo teigimu, leiboristų parlamentarams „visa ši psichodrama įgriso iki gyvo kaulo“.
