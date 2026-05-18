Lenkija įkurs vienintelį Europoje „Abrams“ variklių remonto centrą

Sutartis buvo pasirašyta dalyvaujant ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui ir ministro pirmininko pavaduotojui bei gynybos ministrui Wladyslawui Kosiniakui-Kamyszui.
„Visų mūsų, be išimties, pareiga yra užtikrinti, kad transatlantinis bendradarbiavimas tęstųsi šiuo sunkiu laikotarpiu, nepaisant įvairių politinių pokyčių“, – per ceremoniją sakė D. Tuskas.
Jis pridūrė, kad nėra jokios alternatyvos Lenkijos ir Amerikos bei Europos ir Amerikos draugystei ir bendradarbiavimui, o Lenkija iš sąjungininkių tikisi „pagarbos ir nuspėjamumo“.
„Mes to tikimės iš savo sąjungininkių, nes niekas Europoje ar NATO neinvestuoja tiek į savo ir kolektyvinį saugumą, kiek Lenkija“, – pabrėžė D. Tuskas.
Investicijos apims techninės infrastruktūros atnaujinimą, personalo mokymą ir atsarginių dalių, reikalingų variklių remontui, kaupimą.
Lenkija planuoja gauti iš viso 366 „Abrams“ tankus, įskaitant 250 modernios M1A2 SEPv3 versijos ir 116 senesnės M1A1 versijos. Senesnių tankų pristatymai jau baigti, tai padeda daugiau nei 300 senesnių tankų Ukrainai perdavusiai Lenkijai papildyti įrangos atsargas. Šiuo metu pristatomi naujesni tankai M1A2 SEPv3.
