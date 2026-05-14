Lenkija siekia tapti viena iš trijų stipriausių Europos ekonomikų

„Noriu, kad per dešimt metų Lenkija patektų į trijų įtakingiausių Europos ekonomikų grupę. Į trijų stipriausių Europos ekonomikų grupę. Ir čia kalbama ne apie BVP. Kalbama apie gebėjimą daryti įtaką Europos kryptims“, – sakė jis.
Pasak ministro, norint pasiekti šį tikslą, reikės investuoti į energetiką, naujas technologijas, gynybą ir kapitalo rinką.
„Pirmą kartą per šimtmečius Lenkija nebesiveja Europos. Lenkija nustato kryptį Europai. Šiandien esame sparčiausiai auganti ekonomika Europos Sąjungoje“, – pareiškė A. Domanskis ir investicijas pavadino Lenkijos tolesnio vystymosi pagrindu.
„Šiandien norėčiau pakalbėti apie tris dalykus: investicijas, investicijas ir investicijas“, – sakė jis.
Ministras pridūrė, kad Lenkija šiuo metu yra „didžiausia energetikos transformacijos vieta Europoje“, kurioje investuojama į jūros ir sausumos vėjo jėgainių, energijos saugojimo, perdavimo tinklų ir branduolinės energetikos sektorius.
Poznanėje vykusios ekonominės konferencijos metu A. Domanskis sakė, kad Lenkijos ekonomikos vertė išaugo nuo 67 mlrd. JAV dolerių 1989 m. iki 1 trln. JAV dolerių 2025 m. Jis pridūrė, kad praėjusiais metais Lenkija aplenkė Japoniją pagal BVP vienam gyventojui, pakoreguotą pagal perkamosios galios paritetą.
„Žinoma, šią sėkmę pasiekėme dėka dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio reformų ir, be abejonės, dėl mūsų narystės Europos Sąjungoje“, – pabrėžė A. Domanskis ir pridūrė, kad Lenkijos BVP būtų apie 40 proc. mažesnis, jeigu šalis nebūtų įstojusi į ES.
Tuo pačiu metu ministras nurodė, kad viena iš pagrindinių Lenkijos ekonomikos silpnybių yra energijos gamyba, nes apie 50 proc. energijos vis dar gaunama iš akmens anglies.
