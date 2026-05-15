Lenkijoje darbo netenka lenkų kalbos neišmokę kitataučiai gydytojai

Gydytojai iš ne ES šalių, dirbę pagal sąlygines medicinos licencijas, išduotas reaguojant į COVID-19 pandemiją ir Rusijos agresiją prieš Ukrainą, iki gegužės 1 dienos turėjo pateikti B1 lygio lenkų kalbos mokėjimo pažymėjimą.
Tiems, kurie laiku nepateikė dokumento, regioniniai medicinos rūmai pradėjo atšaukti teisę verstis gydytojo praktika Lenkijoje. Iki gegužės 12 dienos buvo atšauktos 208 licencijos, dauguma jų – regione, kuriam priklauso Varšuva.
Aukščiausiosios medicinos tarybos teigimu, ši problema gali paliesti iki 1 tūkst. užsienio gydytojų. Tai gali tapti dideliu iššūkiu regioninėms ligoninėms, kurios iki šiol sugebėjo išvengti darbuotojų trūkumo įdarbindamos medicinos personalą iš Ukrainos.
„Gauname pirmuosius laiškus iš provincijų ligoninių, kurioms tai gali būti problema, ir iš tiesų, jei jos dirba visu pajėgumu, bet kokio gydytojo praradimas yra problema“, – sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Mariuszas Klenckis (Marjušas Klenckis).
Tačiau jis pažymėjo, kad tai yra pavieniai atvejai, o ne sisteminė problema.
