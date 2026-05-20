Lenkijos ministras pirmininkas priėmė naująjį Vengrijos premjerą

Vengrijos lyderiui tęsiant dviejų dienų vizitą Lenkijoje ir pirmąją kelionę į užsienį nuo atėjimo į valdžią, abu vyriausybių vadovai trečiadienio rytą surengė asmeninį susitikimą.
Kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje po derybų, D. Tuskas sakė, kad bendradarbiaus su P. Magyaru, siekiant prisidėti prie bendros Europos pozicijos dėl Ukrainos formavimo, ir pridūrė, jog šiuo klausimu jie laikosi „panašių nuomonių“.
Lenkijos premjeras pakartojo, kad Lenkija tvirtai remia Ukrainos stojimą į ES, ir kartu pabrėžė, jog Kyjivas turi laikytis tų pačių stojimo standartų ir taisyklių, kurios buvo taikomos Lenkijai.
D. Tuskas taip pat padėkojo P. Magyarui už norą stiprinti dvišalius ryšius ir atgaivinti bendradarbiavimą Višegrado grupėje (V4) – regioniniame aljanse, kurį sudaro Lenkija, Vengrija, Čekija ir Slovakija.
P. Magyaras paskelbė, kad pakvies grupės ministrus pirmininkus į V4 viršūnių susitikimą birželio pabaigoje.
„Džiaugiuosi, kad tūkstantį metų trunkančioje Lenkijos ir Vengrijos draugystėje prasideda naujas skyrius ir kad vėl galime stiprinti ryšius, nes svarbiausia yra ateitis“, – teigė P. Magyaras.
Be to, D. Tuskas paskelbė apie Lenkijos norą remti Vengriją siekiant energetinio nepriklausomumo ir atsisakant priklausomybės nuo rusiškų energetikos išteklių.
Naujausi komentarai