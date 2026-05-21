Merzas siūlo Ukrainai ES „asocijuotosios narės“ statusą

Pagal šį planą, kurį F. Merzas praėjusį mėnesį pirmą kartą pristatė ES lyderiams, Ukrainos vadovas dalyvautų bloko viršūnių susitikime, tačiau neturėtų balsavimo teisės.
Kyjivas turėtų atstovą ES vykdomosios valdžios – Europos Komisijos (EK) – vadovybėje ir Europos Parlamente (EP) narius be balsavimo teisės.
Pagal pasiūlymą, kurį F. Merzas išdėstė laiške ES vadovams Ursulai von der Leyen ir Antonio Costai, Ukrainai būtų taikoma bloko savitarpio pagalbos sąlyga ir ji galėtų naudotis dalimi ES biudžeto.
„Akivaizdu, kad artimiausiu metu negalėsime užbaigti stojimo proceso, atsižvelgiant į daugybę kliūčių ir politinį ratifikavimo procesų sudėtingumą“, – rašė F. Merzas.
„Aš įsivaizduoju politinį sprendimą, kuris nedelsiant iš esmės priartintų Ukrainą prie Europos Sąjungos ir jos pagrindinių institucijų“, - teigė jis.
Kovodama su Rusijos invazija mūšio lauke, Ukraina siekia paspartinti savo prašymą prisijungti prie 27 valstybių Europos Sąjungos.
Kyjivo pažangą blokavo buvęs Vengrijos nacionalistų premjeras Viktoras Orbanas, tačiau jo nušalinimas, kurį įvykdė varžovas Peteris Magyaras, sustiprino viltis, kad Kyjivas dabar galės judėti į priekį.
F. Merzo planas gali susidurti su skepticizmu tiek iš Vokietijos ES partnerių, tiek iš Ukrainos.
Kyjivas žūtbūt siekia išlaikyti prisijungimo prie bloko pagreitį ir baiminasi, kad dėl bet kokių siūlomų tarpinių sprendimų jis įstrigs pusiaukelėje.
Vokietijos lyderis pabrėžė, kad jis vis dar nori, jog Ukraina ilgainiui taptų „visateise nare“, ir paragino nedelsiant pradėti „visus derybų blokus“.
„Tai nebūtų lengva narystė“, – rašė jis.
Ukraina narystę ES laiko gyvybiškai svarbia savo ateities atsigavimui ir saugumui, nes Jungtinės Valstijos iš esmės užvėrė jai duris į NATO.
