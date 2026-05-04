NATO vadovas: europiečiai suprato Trumpo žinią

„Europos lyderiai suprato žinią. Jie ją išgirdo aiškiai ir garsiai“, – prieš derybas su Europos lyderiais Armėnijoje sakė M. Rutte, pripažindamas „JAV pusės nusivylimą“ susidūrus su Europos sąjungininkių pasipriešinimu prisijungti prie karo.
„Europiečiai imasi veiksmų“, – tvirtino M. Rutte.
„Matome, kad visos šios šalys dabar dalyvauja su savo dvišaliais susitarimais, užtikrindamos, kad, kalbant apie prašymus dėl bazių ir visą logistinę paramą, viskas būtų padaryta“, – sakė jis.
Apie JAV karių perkėlimą paskelbta tuo metu, kai transatlantiniai ryšiai yra smarkiai įtempti dėl karo Artimuosiuose Rytuose, nors Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį tvirtino, kad tai „niekaip nesusiję“ su jo neseniai įvykusiu ginču su D. Trumpu dėl šio konflikto.
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) šio amerikiečių pranešimo laiką pavadino staigmena.
„Jau ilgą laiką kalbama apie JAV karių išvedimą iš Europos, – žurnalistams Jerevane sakė ji. – Tačiau, žinoma, šio pranešimo laikas yra staigmena.“
„Manau, tai rodo, kad turime tikrai stiprinti Europos ramstį NATO ir tikrai turime daryti daugiau“, – sakė K. Kallas, pabrėždama, kad „amerikiečių kariai Europoje yra ne tik tam, kad gintų Europos, bet ir amerikiečių interesus“.
Europa didina išlaidas gynybai, baimindamasi dėl D. Trumpo įsipareigojimų NATO ir Rusijos puolimo Ukrainoje – šį siekį Armėnijos sostinėje pabrėžė keli lyderiai.
„Europiečiai ima savo likimą į savo rankas, didindami išlaidas gynybai bei saugumui ir kurdami savo bendrus sprendimus“, – sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
„Turime stiprinti savo karinius pajėgumus, kad galėtume apsiginti ir apsisaugoti“, – žurnalistams sakė ES vadovė Ursula von der Leyen.
