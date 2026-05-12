„Netflix“ kaltinama dėl neteisėto duomenų rinkimo, priklausomybę skatinančio dizaino

„Kai žiūrite „Netflix“, „Netflix“ stebi jus“, – rašoma 59 puslapių ieškinyje, kurį prokuroras pateikė valstijos teismui Dalase.
K. Paxtonas transliacijų platformą apibūdino kaip milžinišką duomenų saugyklą, kurioje stebimi ir registruojami vartotojų žiūrėjimo įpročiai, preferencijos ir „kiti jautrūs elgesio duomenys“, teigiama spaudos pranešime, kuriame „Netflix“ apibūdinama kaip šnipinėjanti Teksaso vaikus ir vartotojus.
Ieškinyje teigiama, kad „Netflix“ šiuos duomenis teikia reklamos kūrėjams, kad jie galėtų tiksliau taikytis į platformos vartotojus.
Ieškinyje „Netflix“ taip pat kaltinama naudojant metodus, kurie priverčia jaunuosius žiūrovus tapti priklausomais nuo platformos. Tai apima „automatinio paleidimo“ funkciją, kuri įjungiama pagal numatytuosius nustatymus, įskaitant ir vaikams, o tai reiškia, kad pasibaigus vienai serijai, kita prasideda automatiškai.
„Šis ieškinys yra nepagrįstas ir paremtas netikslia bei iškreipta informacija, – teigė „Netflix“. – „Netflix“ rimtai vertina savo narių privatumą ir laikosi privatumo bei duomenų apsaugos įstatymų visur, kur vykdo veiklą.“
Ieškinyje prašoma uždrausti „Netflix“ rinkti ar atskleisti vartotojų duomenis bylos nagrinėjimo metu. Skunde taip pat prašoma skirti baudas iki 10 000 JAV dolerių už kiekvieną Teksaso valstijos įstatymo dėl klaidinančios prekybinės veiklos pažeidimą.
