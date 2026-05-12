Pasibaigus branduolinės sutarties su JAV galiojimui, Rusija išbandė tolimojo nuotolio raketą

Vasarį pasibaigus vadinamosios Naujosios START sutarties galiojimui, dvi didžiausios pasaulio branduolinės galios oficialiai buvo atleistos nuo daugybės apribojimų.
„Tai galingiausia raketų sistema pasaulyje“, – tvirtino Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, gavęs pranešimą apie sėkmingą tarpžemyninės balistinės raketos „Sarmat“ paleidimą.
Jis teigė, kad ši raketa gali nešti kovinę galvutę, kuri yra daugiau nei keturis kartus galingesnė už bet kokią turimąją Vakarų karinių pajėgų, ir pridūrė, kad „Sarmat“ iki šių metų pabaigos bus parengta „kovinei tarnybai“.
V. Putinas nuo pirmojo „Sarmat“ bandymo 2022 metais ne kartą sakė, kad šios raketos bus dislokuotos iki metų pabaigos, tačiau šie planai dar nebuvo įgyvendinti.
Pavelas Podvigas, Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, teigė, kad šiais metais dislokuoti „didžiausią Rusijos raketą“ yra realu, tačiau pridūrė, kad tai nesukels „reikšmingų Rusijos strateginių pajėgų atgrasymo potencialo pokyčių“.
Kremlius pareiškė informavęs Jungtines Valstijas apie raketos paleidimą, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
Nors netrukus po to, kai baigėsi Naujosios START sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą, iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis galėtų būti atnaujinta ar pratęsta.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą ragino sudaryti naują sutartį ir įtraukti į ją Kiniją, kurios ginklų arsenalas didėja, bet vis dar yra gerokai mažesnis nei Rusijos ar JAV, tačiau Pekinas viešai atmetė šį spaudimą.
D. Trumpas dažniausiai nekomentavo raginimų pratęsti Naująją START sutartį, kuri buvo pasirašyta 2010 metais ir po dešimtmečius galiojusių susitarimų, siekiančių Šaltojo karo laikus, nustatė paskutinius apribojimus Maskvai ir Vašingtonui.
Abi šalys ne kartą kaltino viena kitą nesilaikant susitarimo.
„Sarmat“, NATO klasifikacijoje vadinama „Satan II“, yra pirmoji posovietinėje Rusijoje pagaminta tarpžemyninė balistinė raketa, kuri klasifikuojama kaip „super sunki“.
V. Putinas sakė, kad ji geba nuskristi 35 tūkst. kilometrų.
Naujausi komentarai