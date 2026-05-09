Peteris Magyaras prisaikdintas naujuoju Vengrijos ministru pirmininku

Buvęs vyriausybės „saviškis“, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija.
Balandžio 12-osios rinkimuose P. Magyaro centro dešiniųjų partija „Tisza“ laimėjo 141 iš 199 vietų parlamente. Ši patogi dviejų trečdalių dauguma – partija pelnė daugiau balsų bei vietų parlamente nei bet kuri kita partija Vengrijos pokomunistinėje istorijoje – sudaro sąlygas keisti konstituciją ir įgyvendinti svarbiausias reformas.
Ši pergalė partijai taip pat leis atšaukti daugelį politikos priemonių, dėl kurių V. Orbanas tarp savo kritikų įgijo kraštutinių dešiniųjų pažiūrų autoritaro reputaciją.
Davęs priesaiką, P. Magyaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog „tarnaus savo tėvynei“, o ne „valdys“ Vengriją, naudodamasis savo pareigomis.
„Aš čia stoviu ne todėl, kad esu kitoks nei kiti šioje šalyje, – sakė P. Magyaras, kurio prisaikdinimo ceremoniją didžiuliuose ekranuose stebėjo dešimtys tūkstančių lauke prie Dunojaus susirinkusių jo rėmėjų.
Šis mums suteiktas pasitikėjimas yra ne tik garbės ir moralinės pareigos našta, bet ir nuostabus jausmas.
„Aš čia stoviu todėl, kad milijonai vengrų nusprendė, jog nori pokyčių. Ir šis mums suteiktas pasitikėjimas yra ne tik garbės ir moralinės pareigos našta, bet ir nuostabus jausmas", – kalbėjo naujasis premjeras.
Jis pažadėjo imtis skubių veiksmų ir teigė, kad vienas iš pirmųjų jo vyriausybės žingsnių bus įsteigti nepriklausomą tarnybą, kuri tirs pastarųjų 20 metų korupcijos atvejus ir sieks susigrąžinti valstybės turtą iš tų, kurie jį „neteisėtai įgijo“.
45-erių P. Magyaras taip pat siekia panaikinti V. Orbano, puoselėjusio glaudžius ryšius su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, įvestus institucinius pakeitimus, kuriais siekta kontroliuoti teismų sistemą, žiniasklaidą, akademinę bendruomenę ir kitas sritis.
Jis taip pat sakė, kad jo vyriausybė peržiūrės konstitucinę sistemą, siekdama užtikrinti, kad valdžia niekada daugiau nebūtų pernelyg sutelkta.
Savo šeštadienio kalboje įstatymų leidėjams P. Magyaras užsiminė ir apie ketinimus patraukti buvusius pareigūnus atsakomybėn už ankstesnius pažeidimus, sakydamas, kad rinkėjai „mums suteikė įgaliojimus pradėti naują Vengrijos istorijos skyrių“.
„Tačiau turime suprasti, kad be susitaikymo negali būti jokios naujos pradžios. Negali būti jokio susitaikymo be teisingumo. O teisingumo negali būti be susidūrimo su praeitimi“, – sakė jis.
P. Magyaras yra pažadėjęs atkurti demokratines institucijas ir valdžios kontrolės bei atsvarų sistemą, kuri V. Orbano valdymo metais buvo smarkiai susilpninta, bei kovoti su įtariama korupcija.
Tikimasi, kad jo vyriausybė pakeis politinę dinamiką Europos Sąjungoje (ES), nes buvęs ministras pirmininkas ne kartą sukrėsdavo bloką vetuodamas svarbius sprendimus, paskutinį kartą – dėl paramos kaimyninei Ukrainai.
Viena skubiausių P. Magyaro užduočių – siekis atblokuoti milijardus eurų ES lėšų, kurias Briuselis įšaldė dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų padėtimi Vengrijoje.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) pasveikino naująjį Vengrijos ministrą pirmininką socialiniame tinkle „X“, savo žinutėje palankiai įvertinusi „atgimimo viltį ir perspektyvą šiais sudėtingais laikais“.
V. Orbanas praėjusį mėnesį pareiškė, kad neužims savo vietos parlamente – tai pirmasis toks atvejis nuo Vengrijos perėjimo prie demokratijos 1990 metais.
Jis taip pat praleido šeštadienio ceremoniją parlamente, sulaužęs dešimtmečius trukusią tradiciją.
