Prancūzija po G7 derybų: spaudimas Rusijai išliks

„Mes vedėme atviras, kartais sudėtingas, tiesiogines diskusijas, siekdami rasti ilgalaikius ir trumpalaikius sprendimus pagrindiniams pasaulio ekonomikos iššūkiams, kad užtikrintume ekonominį stabilumą“, – po Paryžiuje vykusio Didžiojo septyneto (G7) finansų ministrų susitikimo, kuriame dalyvavo ir JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas, sakė Prancūzijos finansų ministras sakė Roland'as Lescure'as.
Tačiau galutiniame G7 ministrų komunikate buvo dar kartą patvirtintas „mūsų įsipareigojimas daugiašaliam bendradarbiavimui sprendžiant pasaulio ekonomikai kylančias grėsmes“.
Atsižvelgiant į JAV ir Izraelio karą, pareiškime teigiama, kad yra „daugybė sudėtingų pasaulinių iššūkių, reikalaujančių suderintų atsakų“.
„Ekonominis neapibrėžtumas padidino grėsmę ekonomikos augimui ir infliacijai, atsižvelgiant į tebevykstantį konfliktą Artimuosiuose Rytuose“, – teigiama jame.
Pareiškime pabrėžiamas „spaudimas energijos, maisto ir trąšų tiekimo grandinėms, kuris ypač veikia labiausiai pažeidžiamas šalis“.
Jame raginama „greitai atkurti laisvą ir saugų tranzitą“ per Hormuzo sąsiaurį, kuriuo laivyba tebėra smarkiai ribojama po to, kai Iranas karo pradžioje pradėjo faktinę jo blokadą.
Spaudimas Rusijai
G7 šalių finansų ministrai per susitikimą Paryžiuje taip pat vieningai sutiko toliau daryti ekonominį spaudimą Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą, pareiškė Prancūzijos finansų ministras.
„Noras toliau daryti spaudimą Rusijai buvo vieningas“, – pareiškė R. Lescure'as po to, kai JAV sukėlė nerimą tarp sąjungininkų, paskelbdamos apie laikiną sankcijų, taikomų jūroje esančiai rusiškai naftai, sustabdymo pratęsimą, atsižvelgiant į susirūpinimą dėl kainų šuolio, kurį sukėlė karas Artimuosiuose Rytuose.
G7 susitikimas Paryžiuje surengtas prieš birželio mėnesį Eviane vyksiantį G7 viršūnių susitikimą, kuriam pirmininkaus prezidentas Emmanuelis Macronas ir kuriame turėtų dalyvauti JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
