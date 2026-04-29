PSO vadovas: organizaciją paliekančios JAV vis dar skolingos pinigų

Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūros generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) sakė besitikintis, kad Jungtinės Valstijos sumokės skolą – tai jų pačių nustatyta sąlyga norint palikti organizaciją.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 2025 metų sausį, pirmąją savo grįžimo į pareigas dieną, įteikė PSO savo šalies pranešimą apie pasitraukimą po vienų metų.
„Kalbant apie JAV įsiskolinimus, JAV pasitraukimas priklauso nuo dviejų dalykų“, – spaudos konferencijoje su JT korespondentų asociacija ACANU sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
„Pirma – pranešimas prieš metus, ir tai iš tikrųjų įvykdyta. Antra – įsiskolinimų apmokėjimas, todėl tikimės, kad jie tai padarys, bet kol kas nieko negavome“, – pridūrė jis.
Jungtinių Valstijų indėlis į PSO biudžetą buvo pats didžiausias.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas teigė, kad nėra jokių ženklų, rodančių, jog Vašingtonas sumokės pinigus.
Tačiau jis pridūrė: „Tiesą sakant, esmė ne pinigai.“
„Problema ta, kad sveikatos saugumui reikia universalumo, o JAV, pasitraukdamos, daro save ir likusį pasaulį nesaugų. Taigi tai yra pralaimėjimas visiems, – kalbėjo jis. – Todėl mes orientuojamės ne į pinigus. Pagrindinis dėmesys skiriamas padėti JAV suprasti ir persigalvoti.“
„Ten, kur yra vakuumas, laimi virusas. Viskas labai paprasta. Pasaulinis bendradarbiavimas ir solidarumas yra geriausias atsakas“, – sakė PSO vadovas.
Nors JAV vėliava nebeplevėsuoja prie PSO būstinės Ženevoje, tarptautinės organizacijos sprendimų priėmimo organas dėl Vašingtono pasitraukimo spręs gegužės 18–23 dienomis vyksiančiame susitikime.
PSO konstitucijoje nėra numatyta pasitraukimo sąlyga.
Tačiau Jungtinės Valstijos pasiliko teisę pasitraukti, kai 1948 metais prisijungė prie PSO – su sąlyga, kad apie tai praneš prieš metus ir visiškai įvykdys savo finansinius įsipareigojimus tiems finansiniams metams.
Įspėjimo terminas jau baigėsi, tačiau Vašingtonas vis dar nesumokėjo 2024 ar 2025 metų mokesčių ir yra skolingas apie 260 mln. dolerių (222,2 mln. eurų).
Sausį, pasibaigus įspėjimo terminui, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir JAV sveikatos apsaugos sekretorius Robertas F. Kennedy (Robertas F. Kenedis) jaunesnysis užsipuolė PSO, tvirtindami, kad ji „sutepė ir sunaikino viską, ką Amerika dėl jos padarė“, o „įžeidimai Amerikai“ esą tęsėsi iki pat pabaigos.
„Yra atvirkščiai“, – atsakė PSO.
Nepaisant R. F. Kennedy jaunesniojo atsisveikinimo žodžių, JAV sveikatos apsaugos sekretorius vis dar reguliariai kalbasi su Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu.
„Mes karts nuo karto palaikome ryšį“, – žurnalistams sakė PSO vadovas.
