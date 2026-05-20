Putinui nepavyko sudaryti susitarimo dėl dujotiekio į Kiniją

Po 2022 m. vasarį pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą vis labiau nuo Kinijos ekonomikos priklausanti Maskva šio dujotiekio statybos darbų pradžios siekia jau kelerius metus, tačiau dėl Pekino dvejonių pažanga vyksta lėtai.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas Rusijos žiniasklaidai sakė, kad nors abi pusės priėjo „bendrą supratimą“, įskaitant dėl „maršruto ir to, kaip dujotiekis bus statomas“, aiškaus grafiko vis dėlto nėra ir „dar reikia išspręsti kai kurias detales“.
Šis projektas nebuvo paminėtas ir ilgame susitarimų sąraše, kurį Kremlius po V. Putino ir Xi Jinpingo derybų paskelbė savo svetainėje.
Dujotiekiu per metus būtų transportuojama 50 mlrd. kubinių metrų dujų, o tiekimas – ir tai ypač svarbu Rusijai – vyktų iš telkinių, kurie anksčiau aprūpindavo Europą, į kurią eksportas smarkiai sumažėjo dėl Maskvos pradėto karo Ukrainoje.
Dujotiekis driektųsi 2,6 tūkst. kilometrų nuo Jamalo pusiasalio šiaurės Sibire per Mongoliją į Kiniją.
Kinija šiam projektui parodė mažiau entuziazmo, nepaisant Rusijos dėtų vilčių, kad dėl karo Artimuosiuose Rytuose sukelto energetinio nestabilumo situacija pasikeis.
