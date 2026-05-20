Radijo stotis atsiprašė už per klaidą paskelbtą karaliaus Karolio mirtį

Klaidingas pranešimas buvo paskelbtas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radijo stoties studijoje Maldone, rytų Esekso grafystėje, socialinės žiniasklaidos įraše pranešė „Radio Caroline“.
Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, „kurią parengusios visos JK stotys, tikėdamosi, kad jos neprireiks“, feisbuke parašė stoties vadovas Peteris Moore'as.
„Tada „Radio Caroline“ nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eteryje atsiprašymą“, – teigė jis.
„Caroline“ su malonumu transliavo Jos Didenybės Karalienės, o dabar ir Karaliaus, kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų“, – sakė jis, turėdamas omenyje tradicinį monarcho kalėdinį sveikinimą tautai.
„Atsiprašome Jo Didenybės karaliaus ir mūsų klausytojų už bet kokius sukeltus nepatogumus“, – pridūrė P. Moore'as.
Antradienio nutikimas įvyko, kai Karolis ir karalienė Kamila buvo Šiaurės Airijoje.
Įraše nepasakyta, kiek laiko praėjo, kol klaida buvo aptikta, tačiau naujienų agentūra „Press Association“ pranešė, kad trečiadienio popietę antradienio transliacijos nuo 13.58 val. iki 17 val. įrašas stoties svetainėje nebuvo pasiekiamas.
„Radio Caroline“ buvo įkurta 1964 m., siekiant užginčyti BBC transliavimo monopolį, ir anksčiau veikė iš laivų prie Anglijos krantų. 1967 m. įstatymas privertė daugelį piratinių transliuotojų užsidaryti, tačiau ši stotis su pertraukomis tęsė transliacijas iš jūros iki 1990 metų.
„Caroline“ ir kitos panašios piratinės stotys įkvėpė 2009 m. komediją „Laivas, kuris veža“. Filme apie ekscentriškų didžėjų grupę, kartu gyvenančią ir dirbančią jūroje, vaidino Billas Nighy ir Philipas Seymouras Hoffmanas.
