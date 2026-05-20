Rinkimuose Airijoje tradicinėms partijoms iššūkį meta nusikalstamo pasaulio veikėjas

Rinkimai Dublino centrinėje apygardoje dėl laisvos vietos parlamente atsidūrė visos Airijos dėmesio centre. Manoma, kad partija „Sinn Fein“ yra jų favoritė. Šioje apygardoje nuo 2011 m. buvo išrenkama pagrindinės Airijos opozicijos partijos lyderė M. L. McDonald. Ji užėmė pirmąją vietą per pastaruosius tris visuotinius rinkimus šioje apygardoje, kurioje renkami 4 parlamento nariai.
Rinkimų baigtis šeštadienį gali priklausyti nuo to, kiek prieš vyriausybę nusistačiusių rinkėjų palaikys G. Hutchą – 63 metų nusikalstamo pasaulio autoritetą, kuris 2024 m. visuotiniuose rinkimuose buvo labai arti pergalės Dublino centrinėje apygardoje.
Jo tvirtą rinkėjų bazę sudaro darbininkai, kuriems imponuoja G. Hutcho rinkimų kampanija. Nusikalstamo pasaulio veikėjas vengia rodytis tradicinėje žiniasklaidoje, o tradicinius politikus pašiepia kaip neva „tikruosius nusikaltėlius“.
Jeigu „Sinn Fein“ nelaimėtų rinkimų toje apygardoje, kur partijai istoriškai sekdavosi, tai būtų smūgis M. L. McDonald, kuri Airijos respublikonų partijos pirmininke tapo 2018 m., pakeitusi Gerry Adamsą. Apklausų duomenimis, „Sinn Fein“ kandidatė Janice Boylan turi tik nežymų pranašumą.
Rrinkimai Dublino centrinėje apygardoje rengiami atsiradus laisvai vietai parlamente po to, kai buvęs Airijos finansų ministras ir Euro grupės pirmininkas Paschalis Donohoe 2025 m. lapkritį atsisakė mandato ir pradėjo dirbti Pasaulio banke Vašingtone, JAV.
Nesitikima, kad G. Hutchas gali laimėti iš karto – leidinio „The Irish Times“ užsakyta apklausa rodo, kad jis gali surinkti 14 procentų balsų ir likti trečias po „Sinn Fein“ ir socialdemokratų kandidatų.
Nugalėtoją, pasak „Politico“ lems tai, kuris kandidatas surinks daugiausiai žemesnio prioriteto balsų, nes Airijos rinkimų sistemoje rinkėjai skatinami reitinguoti kandidatus. Pavyzdžiui, jei G. Hutchas liktų trečias, žemesnio prioriteto pasirinkimai jį palaikančiųjų biuleteniuose galėtų tapti lemiami nustatant nugalėtoją.
„Politico“ teigimu, šis balsavimas taps „lakmuso popierėliu“, parodančiu, kur labiausiai stiprėja antivyriausybinės nuotaikos Airijos miestuose – tarp socialistinės kairės ar populistinės dešinės.
