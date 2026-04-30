RSF: žiniasklaidos laisvė pasiekė žemiausią lygį per 25 metus

„Pirmą kartą per 25-erių metų (RSF) indekso istoriją daugiau nei pusė pasaulio šalių dabar patenka į „sudėtingą“ arba „labai rimtą“ spaudos laisvės (padėties) kategoriją“, – teigiama pranešime.
„Vidutinis visų pasaulio šalių ir teritorijų balas dar niekada nebuvo toks mažas“, – nurodė organizacija.
Žiniasklaidos teisių stebėjimo grupė kaip pavyzdžius nurodė JAV prezidento Donaldo Trumpo, RSF žodžiais, sistemingus išpuolius prieš žurnalistus, taip pat Saudo Arabiją, kurioje 2025 metais buvo įvykdyta mirties bausmė žurnalistui.
Kartu pasaulio gyventojų dalis, gyvenanti šalyse, kuriose spaudos laisvės padėtis laikoma „gera“, smarkiai sumažėjo – nuo 20 proc. iki mažiau nei vieno procento.
Tik septynios Šiaurės Europos šalys, kurių priešakyje yra Norvegija, patenka į šią kategoriją.
JAV, kurios dar 2024 metais, D. Trumpo perrinkimo metais, iš „gana geros“ nukrito į „probleminės“ padėties kategoriją, smuktelėjo dar per septynias vietas į 64-ąją, teigiama ataskaitoje.
Be D. Trumpo išpuolių prieš spaudą, kurie yra „sisteminga politika“, padėtį JAV taip pat paženklino Salvadoro žurnalisto Mario Guevaros, pasmerkusio migrantų sulaikymą, suėmimas ir vėlesnis išsiuntimas, bei drastiškas JAV tarptautinių žiniasklaidos priemonių finansavimo mažinimas.
„Vladimiro Putino Rusija (172-oji vieta) tapo specialiste naudojant įstatymus, skirtus kovai su terorizmu, separatizmu ir ekstremizmu, kad būtų apribota spaudos laisvė“, – perspėjo RSF.
„2026 metų balandį šalyje už grotų buvo 48 žurnalistai“, – teigė grupė.
Didžiausias nuosmukis 2026 metais užfiksuotas chuntos valdomame Nigeryje, kuris yra 120-ojoje vietoje, nukritęs per 37 pozicijas. Tai pabrėžia platesnį spaudos laisvės nuosmukį Sachelio regione pastaraisiais metais, kai ginkluotų grupuočių išpuoliai ir valdančiosios chuntos slopino teisę į subalansuotą informaciją iš įvairių šaltinių.
Lietuva pasauliniame žiniasklaidos laisvės indekse per metus nukrito viena pozicija žemiau – iš 14 į 15 vietą, paskelbė RSF.
Latvija šių metų indekse taip pat nukrito iš 15-os į 17-ą, o Estija dabar yra trečia, nors pernai buvo antra.
